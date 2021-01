GF Vip, Cecilia Capriotti insulta Andrea Zenga: “Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia” (VIDEO)

Cecilia Capriotti nella bufera per delle frasi su Andrea Zenga

Di recente, nella casa del Grande Fratello Vip 5 c’è stato un acceso confronto tra la showgirl e Cecilia Capriotti e Andrea Zenga, due gieffini che sono entrati nel reality show di canale 5 solo da circa un mese.

Il figlio dell’ex portiere della Nazionale è andato su tutte le furie dopo aver ascoltato una frase infelice sulla sua vita personale pronunciata proprio dalla soubrette romana. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel famoso appartamento di Cinecittà.

Il confronto tra i due concorrenti al GF Vip 5

Nelle ultime ore Cecilia Capriotti si è avvicinata a Maria Teresa Ruta dicendole che non fanno fuori Andrea Zenga perché fa pena al pubblico e ha già avuto due clip sulla sua storia personale. La soubrette capitolina si riferisce al difficile rapporto del concorrente del Grande Fratello Vip 5 col padre Walter. In un primo momento, il figlio dell’ex sportivo si è sfogato con il 30enne lucano Pierpaolo Pretelli che lo ha difeso con tutte le sue forze.

“Una frase davvero triste”, ha commentato l’ex Velino di Striscia la Notizia. Poi, Zenga Junior ha deciso di avere un faccia a faccia con Cecilia: “Non mi piace la parola ‘pena’ utilizzata parlando di me. Io non avrei neanche parlato della storia di mio padre”. A quel punto l’attrice romana si è difesa così: “Volevo dire tenerezza, non era in un’accezione negativa”. (Continua dopo il video)

La rabbia del popolo del web che chiede la squalifica di Cecilia Capriotti

Tale filmato in pochissimo tempo ha fatto il giro del web e dei vari social network, tra cui Twitter. E proprio gli utenti che sono iscritti a quest’ultimo, hanno mostrato la propria rabbia per quello che è accaduto recentemente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Infatti, in tanti si sono scagliati così contro la Capriotti: “Andrea Zenga è un gran signore, asfaltala”; “Cecilia è una stratega, pensa solo al gioco”; “Eliminatela, votiamo per farla uscire”. Nel prossimo appuntamento, il conduttore Alfonso Signorini riprenderà l’attrice romana facendole capire di aver sbagliato? Staremo a vedere.