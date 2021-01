Karina Cascella fa un appello al GF Vip: “Sarei perfetta per quel ruolo”, poi spara a zero su alcuni protagonisti (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi, online a partire da giovedì 14 gennaio, è stata intervistata Karina Cascella, la quale ha commentato alcune dinamiche interne ed esterne al GF Vip. L’opinionista ha svelato, innanzitutto, le sue intenzioni in merito all’eventuale partecipazione ad alcuni reality show.

In seguito, però, la protagonista ha deciso di fare un appello alla produzione del programma diretto da Alfonso Signorini e non solo. Nel corso dell’intervista, ha parlato anche dei concorrenti del reality ed ha sparato a zero contro alcuni di loro. Vediamo tutto nel dettaglio.

Karina Cascella contro alcuni concorrenti

Karina Cascella è stata intervistata dai giornalisti di Chi per parlare del GF Vip. La donna si è sbilanciata su alcuni concorrenti dicendo anche cose poco carine. Nello specifico, ha accusato Dayane Mello di essere una persona davvero falsa e ambigua. Specie in occasione del confronto con sua madre, la concorrente ha mostrato una freddezza spaventosa che è sembrata quasi sinonimo del fatto che non sia in grado di provare sentimenti. In merito agli uomini, invece, secondo l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, nessuno di loro è dotato di fascino.

In molti sono belli, ma nessuno sarebbe in grado di suscitare il suo interesse. Tra i suoi concorrenti preferiti, invece, c’è Tommaso Zorzi, che reputa un ragazzo molto simpatico, seppur bravo in alcune strategie di gioco. I giornalisti, poi, hanno dirottato l’attenzione sugli opinionisti. A questo punto, allora, Karina ha fatto un appello. La protagonista, infatti, ha detto di reputare Pupo e Antonella inadatti a ricoprire questo incarico.

L’appello al GF Vip

Lei, infatti, sarebbe molto più brava ad interpretare questo ruolo. La Cascella ci ha tenuto a precisare che non si tratta di presunzione, semplicemente ognuno è destinato a svolgere un determinato tipo di professione e quella della Elia e di Pupo non è l’opinionista. A tal proposito, Karina Cascella ha detto di aver rifiutato di partecipare all’Isola dei famosi e, probabilmente, rifiuterebbe anche il GF Vip. Il motivo risiede nel fatto che non vuole lasciare sua figlia da sola per tutto questo tempo.

Tuttavia, se il ruolo di concorrente sarebbe per lei troppo impegnativo, lo stesso non può dirsi per quello di opinionista. In questo caso, infatti, per entrambi i reality show sarebbe prontissima a lanciarsi in questa esperienza. La donna, poi, ha chiosato il suo intervento dicendo che, forse, quando Ginevra sarà adolescente, potrebbe farci un pensierino.