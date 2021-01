GF Vip, perché Carlotta Dell’Isola non emerge? Francesco Facchinetti spiega cosa le è successo (VIDEO)

Carlotta Dell’Isola rientra tra gli enigmi più interessanti di questi giorni del GF Vip. Moltissimi telespettatori, infatti, si stanno chiedendo per quale ragione la concorrente non stia emergendo all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il suo precedente percorso a Temptation Island, infatti, si è rivelato particolarmente positivo per lei. La sua personalità forte ed eccentrica ha conquistato sia produzione sia pubblico. Ma cosa le è successo adesso? Francesco Facchinetti, che la conosce abbastanza bene, è intervenuto per fare chiarezza.

Francesco Facchinetti su Carlotta Dell’Isola

Nel corso di un’intervista con i giornalisti di Casa Chi, Francesco Facchinetti ha commentato il comportamento di Carlotta Dell’Isola al GF Vip. Il cantante ha ammesso di essere in conflitto d’interesse nel parlare della vicenda, in quanto lavora con la ragazza. Ad ogni modo, non si è tirato indietro dinanzi le domande dei collaboratori di Signorini. Il protagonista, infatti, ha detto di essere convinto che Carlotta abbia una personalità davvero forte.

Ad ogni modo, durante questa esperienza non sta affatto emergendo perché probabilmente, è frenata dagli altri compagni d’avventura. Anche loro hanno personalità parecchio forti e, in più, si trovano nel reality show da molto più tempo di lei. Per tale ragione, la ragazza starebbe facendo fatica a farsi notare come dovrebbe. Inoltre, la protagonista potrebbe anche aver scelto di adottare un profilo basso per evitare di fare figuracce.

Gli insulti contro la concorrente del GF Vip

Consapevole di essere ripresa 24 ore su 24, rispetto a quanto accade a Temptation Island, la ragazza pare abbia paura di commettere qualche gaffe. Questo atteggiamento, però, sta penalizzando parecchio Carlotta Dell’Isola che, nella prossima puntata, potrebbe essere eliminata dal GF Vip. Se Facchinetti, però, è stato abbastanza diplomatico nel commentare il suo comportamento, lo stesso non può dirsi per l’altro ospite di Casa Chi, Fabrizio Labanti.

Quest’ultimo ha ritenuto davvero immotivata la presenza della ragazza in casa. Più di avere lo sguardo nel vuoto e sfoggiare le pessime extension, infatti, Carlotta non starebbe facendo altro. Da qui si è aperto anche il capitolo inerente la sua discutibile acconciatura e i giornalisti hanno dichiarato che sul web si sta dando luogo ad una sorta di bullismo contro la protagonista. Gli insulti e le accuse che sta ricevendo la Dell’Isola, infatti, potrebbero destabilizzare la concorrente. Non ci resta che attendere la prossima puntata per vedere se Signorini proverà a coinvolgerla in qualche dinamica.