Il Paradiso delle signore spoiler 20 gennaio: Marta scrive una lettera, lite tra Salvatore e Giuseppe

Gli spoiler della puntata del 20 gennaio de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta tornerà a farsi viva nella soap opera attraverso una lettera scritta a suo marito. La donna proverà in tutti i modi a riscaldare di nuovo il cuore del giovane.

In casa Amato, invece, si respirerà un clima tesissimo. Salvatore non ne potrà più degli abusi di suo padre e darà luogo ad una discussione davvero molto accesa. Sarà Gabriella a riuscire a placare l’ira del giovane portandolo via con sé.

Marta fa una sorpresa a Vittorio al Paradiso delle signore

Nella puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Beatrice proverà a fare di tutto per allontanare Vittorio dalla sua mente e dal suo cuore. La donna, però, comprenderà di essere tornata a provare per lui dei sentimenti forti, pertanto, farà davvero fatica ad ascoltare la sua parte razionale. Conti, dal canto suo, riceverà una bella sorpresa da sua moglie. Marta, infatti, che ormai è lontana da Milano da diversi mesi, scriverà una lettera a suo marito nella speranza di scaldargli il cuore, anche se da lontano.

Come reagirà Vittorio dinanzi le parole romantiche scritte da sua moglie? Momento molto particolare per quanto riguarda il sentimenti anche per Rocco ed Irene. I due saranno sempre più vicini e interessati l’uno verso l’altra. Tutte le vicende vissute dalla fanciulla a causa della lite con suo padre, inoltre, hanno avvicinato ancora di più i due giovani.

Spoiler 19 gennaio: lite furiosa in casa Amato

Ad ogni modo, nel corso della puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che Rocco, grazie all’aiuto di Don Saverio riuscirà a trovare una sistemazione un po’ più comoda per la ragazza. Intanto, però, la curiosità di Maria verso questa situazione diventerà sempre più forte. La donna, infatti, comincerà a nutrire dei sospetti. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore diventerà sempre più ostile alla figura paterna. Il giovane non riesce a tollerare i modi bruschi che l’uomo ha soprattutto nei confronti di sua moglie.

Per tale motivo, darà luogo ad una discussione davvero molto accesa con Giuseppe. Il trambusto diventerà così forte al punto che Gabriella deciderà di recarsi a casa Amato per scoprire cosa stia succedendo. Quando entrerà si troverà dinanzi una situazione davvero molto agitata, pertanto, riuscirà a portare Salvatore via con sé. La fanciulla proverà a calmarlo e lo condurrà in caffetteria per cercare di distendere i nervi.