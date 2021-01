Oroscopo 16 gennaio 2021: soddisfazioni per Bilancia, progetti per Sagittario

L’Oroscopo del 16 gennaio 2021 esorta i Bilancia a non demordere in quanto stanno per arrivare delle belle soddisfazioni. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, hanno le mani in pasta in troppi progetti. Risolvete una cosa per volta.

Previsioni 16 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si troveranno ad affrontare una giornata un po’ nervosa. Dal punto di vista sentimentale potreste, improvvisamente, veder crollare delle certezze. In campo lavorativo, invece, non è escluso che possa nascere qualche diverbio. Mantenete la calma.

Toro. In questo periodo siete affascinati dall’ignoto e dalle sorprese. Per tale motivo, verrete colpiti essenzialmente da coloro i quali saranno in grado di portare una ventata di novità nella vostra vita. Allo stesso tempo, però, non trascurate i vostri affetti stabili e le persone che ci tengono davvero a voi.

Gemelli. Oggi affronterete una giornata turbolenta. Da un lato siete desiderosi di fare ordine nella vostra vita, sia per quanto riguarda i sentimenti, sia per il lavoro. Allo stesso tempo, però, non saprete da quale parte cominciare. Non lasciatevi sopraffare dal nervosismo.

Cancro. L’Oroscopo del 16 gennaio vi esorta a prendere al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Cercate di essere di vedute ampie e di mettervi in gioco un po’ di più. In campo sentimentale, invece, vi accingete a vivere dei giorni sereni.

Leone. La giornata sarà contraddistinta da qualche dubbio in amore. In questo periodo non sapete che direzione prendere. Se avete in ballo più di una situazione, allora è il momento di fermarvi un attimo e fare chiarezza. In campo professionale, invece, la situazione migliora, ma è opportuno non abbassare la guardia.

Vergine. In campo amoroso potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Si tratta di cose di poco conto, pertanto, non è il caso di preoccuparvi troppo. Dal punto di vista lavorativo, invece, state affrontando un periodo molto appagante, pertanto, approfittatene più che potete.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La strada è in salita, tuttavia, stanno per arrivare delle grosse soddisfazioni in campo lavorativo. Delle situazioni stanno per sbloccarsi, pertanto, non abbattetevi proprio adesso. Anche in amore state vivendo un periodo abbastanza ricco di soddisfazioni. Non rovinate tutto con il vostro impeto battagliero.

Scorpione. La giornata potrebbe cominciare con un po’ di stress per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 16 gennaio 2021 vi esorta a prendervi un momento libero per distendere anima e corpo. Prendetevi cura del vostro aspetto, perché vedervi in ondine e piacervi contribuirà a sollevare anche il vostro umore.

Sagittario. I nati sotto questo segno hanno molti progetti in ballo dal punto di vista lavorativo. Cercate di pensare ad una situazione per volta, altrimenti rischiate solo di confondervi ulteriormente. In campo sentimentale, invece, il periodo è molto appagante, godetevi la compagnia del partner, o degli amici se siete single.

Capricorno. In questo periodo state attraversando una fase parecchio intensa della vostra vita. Vi sentite sul filo di un rasoio e non sapete quale strada prendere. Ognuna di esse implica scelte importanti, pertanto, sarà abbastanza ardua la scelta. Cercate di ascoltare il vostro cuore.

Acquario. I nati sotto questo segno amano organizzarsi e pianificare tutte le mosse future. Spesso andate in tilt nel momento in cui si verifica qualche avvenimento che destabilizza i vostri progetti. Ad ogni modo, cercate di essere più malleabili e propensi a cogliere anche gli aspetti inaspettati e imprevisti della vita.

Pesci. La Luna entra nel vostro segno e questo comporta pregi e difetti. Tra i primi riscontriamo certamente una forte carica emozionale e passionale che sarà gradita nei rapporti di coppia. Tra i difetti, invece, ci sarà una certa incapacità a distinguere la mente dal cuore. Non prendete decisioni affrettate in questo periodo.