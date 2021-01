GF Vip Antonella Elia e Pupo tremano, conoscenza di Maria De Filippi vuole il loro posto: “Lo dico con tutta onestà”

Karina Cascella strizza l’occhio al Grande Fratello Vip

Ebbene sì, dopo aver rifiutato di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, Karina Cascella vorrebbe fare il Grande Fratello Vip. A renderlo noto è stata lei stessa nel corso di una recente ospitata a Casa Chi, il format online di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia. Durante l’intervista, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sarei una perfetta concorrente, se mi chiamano ci penserò”.

L’opinionista di Barbara D’Urso ha rivelato anche un retroscena sul reality show di Ilary Blasi: “Come ho già detto, non farò L’Isola dei famosi, ho dovuto dire di no. Non riuscirei ad allontanarmi troppo da mia figlia. Se mi offrissero il GF Vip l’anno prossimo? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. Se mi chiamano ci penserò, ma la percentuale è bassa“.

Il no secco a L’Isola dei Famosi 2021

Le dichiarazioni di Karina Cascella a Casa Chi sembrano proprio un’apertura verso il Grande Fratello Vip. Ora c’è da capire cosa ne pensa Alfonso Signorini che, oltre ad essere il conduttore è anche autore del reality show di Canale 5. E a proposito di questo programma, di recente sul web e sui vari social network si è scatenata una vera e propria polemica nei confronti della produzione e del presentatore.

Il motivo? I telespettatori non vogliono assolutamente che il GF Vip 5 si allunghi ulteriormente. La gente li ha accusati di ‘spremere’ al massimo i concorrenti solo per spettacolarizzare i loro stati d’animo.

Karina Cascella vuole il posto di Pupo ed Antonella Elia

Ma tornando a Karina Cascella, quest’ultima vuole togliere il posto da opinionista a Pupo e ad Antonella Elia. Intervenuta a Casa Chi di Alfonso Signorini, l’ex concorrente de La Talpa ha confidato le sue vere intenzioni.

“Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piace nemmeno Pupo. Che faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute. Poi l’Elia… ragazzi davvero? Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta“, ha asserito la donna. Cosa ne penseranno i diretti interessati?