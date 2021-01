Matilde Brandi in lacrime a Verissimo: “Mio marito mi ha lasciato dopo il GF Vip” ecco cosa è successo

Sabato 16 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e tra gli ospiti ci sarà anche Matilde Brandi. Considerando che le interviste di Silvia Toffanin vengono registrate con un po’ di anticipo, siamo in grado di svelare che cosa ha confessato la showgirl.

La protagonista si è lasciata andare ad una lunga intervista con la padrona di casa del programma pomeridiano ed ha fatto delle confessioni inaspettate. Nello specifico. Matilde ha affrontato il delicato tema inerente la fine del suo matrimonio con suo marito Marco Costantini.

Le confessioni di Matilde Brandi a Verissimo

La Brandi è stata una concorrente di questa edizione del GF Vip, ma la sua esperienza è durata piuttosto poco in quando, dopo poche settimane, è stata eliminata dal reality show. La showgirl, infatti, seppur goda di uno strascico di fan numeroso, non è riuscita a lasciare il segno durante la sua permanenza in casa. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di mesi dalla sua uscita dal reality, Matilde Brandi è stata ospite della puntata di Verissimo registrata in questi giorni.

Nel corso dell’intervista, la protagonista ha affrontato molti argomenti anche parecchio seri, tra cui la fine del suo matrimonio. Matilde ha raccontato che, una volta uscita dalla casa, tornò da suo marito ma lo trovò parecchio freddo. Dopo diverse discussioni, la donna si rese conto che l’uomo fosse diverso e che il sentimento che lo univa a lei non era più così forte. Per tale ragione, prese coraggio e gli chiese se volesse ancora stare al suo fianco.

Marco l’ha mollata dopo il GF Vip

Lui, però, con estrema sincerità e freddezza, rispose di “no”. Tale risposta, naturalmente, ha sconvolto la showgirl che, infatti, si è trovata a fare i conti con una dolorosa separazione. Da quel momento in poi i due non si sono più visti, sta di fatto che sono tre mesi che non è più in contatto con lui. Durante l’intervista a Verissimo, Matilde Brandi ha confessato che, probabilmente, l’uomo in questione non l’ha mai amata veramente.

Marco, infatti, pare non abbia mai accettato la donna per quello che è, ma ha sempre avuto da ridire. Dopo questa grande batosta, dunque, la Brandi ha ammesso di essere molto frenata con gli uomini e il prossimo che entrerà nella sua vita dovrà essere una persona in grado di accettarla per quello che è al 100%.

Ecco cosa ha rivelato sui social