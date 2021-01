Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Maurizio lascia Gemma e in studio è il caos totale

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 18 gennaio, rivelano che si comincerà con lo sfogo di Gemma Galgani, la quale si dirà molto delusa da Maurizio. Anche per Capodanno i due non si sono visti e questo farà sorgere molti sospetti in studio.

Tina sarà sempre più convinta che il cavaliere abbia un’amante. Inoltre, durante le festività, il corteggiatore della Galgani ha ricevuto una particolare visita a casa da una donna misteriosa. Dopo diversi battibecchi, Maurizio prenderà una drastica decisione.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne: Gemma delusa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà Gemma al centro dello studio per raccontare le ultime novità in merito alla sua vita sentimentale. La donna sarà particolarmente amareggiata, in quanto ammetterà di aver sentito pochissimo il cavaliere durante le festività. La Galgani, inoltre, racconterà un aneddoto molto particolare accaduto nei giorni passati. Durante una chiacchierata con Maurizio, ad un certo punto, a casa di lui è suonato il citofono.

Lui è andato a rispondere ed ha bloccato il telefono in faccia a Gemma. L’uomo non si è fatto più vivo con la dama non spiegandole neppure chi lo stesse cercando. Questo suo comportamento, ovviamente, ha fatto rimanere molto male la torinese. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo emergerà che la persona che ha suonato al campanello di Maurizio fosse una donna. I presenti in studio, naturalmente, non faranno altro che accusare il cavaliere di avere una relazione.

Maurizio prende una drastica decisione

Il protagonista, quando entrerà in studio, proverà a smentire tutte le insinuazioni e dirà che la dama è solo una sua amica che sta vivendo una situazione familiare molto complessa. Per tale ragione, capita spesso che si rechi a casa sua per trovare conforto in lui. Tina, però, farà notare che, se così fosse, non ci sarebbe motivo di interrompere bruscamente la conversazione con Gemma. L’esponente del parterre maschile, inoltre, si è anche rifiutato di trascorrere il capodanno con la dama.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma ammetterà di avergli detto di essere disposta a raggiungerlo a casa sua con la macchina, ma lui ha rifiutato a proposta. Messo sotto pressione da tutti i presenti, Maurizio dirà di voler interrompere la frequentazione con Gemma. La donna rimarrà molto male e non potrà evitare di intavolare una discussione.