Asia Argento rifiuta L’Isola dei Famosi 2021: “Non ci vado neppure morta e nemmeno per 5 milioni di euro”

Asia Argento nega la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 15

Come tutti ben sanno il prossimo marzo su Canale 5 andrà in oda la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la 15esima. Ad oggi l’unica cosa certa è che al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi, che prenderà il posto dell’uscente Alessia Marcuzzi. Naturalmente le prime indiscrezioni sul cast sono già iniziati a circolare sul web ma ance sui giornali cartacei. E molte voci davano per certo la presenza di Asia Argento naufraga del format che si svolgerà in Honduras. Ma sarà davvero così?

Sembra proprio di no. A renderlo noto è stata lei stessa che ha smentito la sua partecipazione alla trasmissione Mediaset. Attraverso una lunga diretta su Instagram, alcuni follower le hanno espressamente chiesto se siano vere tutte le voci che la vedrebbero tra i naufraghi de L’Isola 2021. A quel punto la figlia del regista horror ha dato la seguente risposta: “Non ci vado manco morta!”.

Le dichiarazioni di Asia Argento

Sempre nella medesima diretta Instagram, Asia Argento, dopo aver smentito categoricamente la sua partecipazione alla 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, ha anche rincarato la dose. In che senso? La nota attrice ha confessato a tutti coloro che la seguono sul social network che non parteciperebbe al reality show di Canale 5 che si svolgerà in Honduras nemmeno se la produzione le offrisse un compenso altissimo.

“Non farei L’Isola neanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…”, ha asserito la figlia di Dario Argento. In tutto questo, però, gran parte dei sui seguaci non hanno creduto alle parole della donna. Infatti, molti di loro sono pronti a scommettere che la loro beniamina stia depistando le sue vere intenzioni.

I possibili naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

C’è da dire però, che ad oggi non è giunta nessuna conferma Da parte della produzione dell’Isola dei Famosi sui vip che voleranno in Honduras. Nonostante questo, sul web da settimane circolano vari nomi, tra cui alcuni molto importanti.

E se la stessa Asia Argento ha assicurato che non sarà una naufraga, pare essere in lizza attori come: Giulio Berruti, Eleonora Giorgi, Brando Giorgi. Ma anche ex cavalieri di Uomini e Donne ed ex di Gemma Galgani: Nicola Vivarelli, Giorgio Manetti. E pure: Jill Cooper, Vera Gemma e Patrizia Rossetti. Tutti queste indiscrezioni saranno confermate?