GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia e Pierpaolo: “Si parlerà di loro solo come coppia”

I genitori e il fratello di Pierpaolo Pretelli nella bufera

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la Notizia, infatti, qualche giorno fa ha dovuto fare i conti col giudizio dei suoi genitori e del fratello Giulio sulla sua relazione sentimentale con Giulia Salemi.

In pratica, i familiari del 30enne lucano non approvano tale flirt perché preferivano la soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci. Ma anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno espresso il loro parere sulla vicenda, tra cui Tommaso Zorzi. E proprio quest’ultimo ci è andato giù pesante.

Tommaso Zorzi esprime il duo giudizio sui Prelemi

Pierpaolo Pretelli è rimasto abbastanza sconvolto e deluso per le dichiarazioni fatte in diretta televisiva con i genitori e i fratelli a proposito del suo nuovo flirt con Giulia Salemi. Ma anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia non sarebbero del tutto d’accordo con la liason tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E mentre l’influencer italo-persiana consola a l’ex Velino di Striscia la Notizia, Tommaso Zorzi ha avuto un confronto con Stefania Orlando e Andrea Zenga.

Per il rampollo meneghino i due verranno ricordati dal pubblico in qualità di coppia e non come singoli inquilini. “Il punto è che qualunque cosa faranno, a meno che non sia qualcosa di veramente eclatante, si parlerà di loro esclusivamente come coppia. Anche a me la coppia piace ma spero che il loro non sia solo il bisogno di soddisfare il momento”, ha dichiarato confessato l’influencer milanese.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nel mirino

Subito dopo, Tommaso Zorzi ha detto anche che tutti e due avrebbero vissuto già delle relazioni sentimentali all’interno della casa più spiata d’Italia, entrambi sarebbero stati in grado di conoscere alle conseguenze a cui andavano incontro. Ricordiamo infatti, che Giulia Salemi al GF Vip 3 ha intrapreso un flirt con Francesco Monte, mentre Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci all’inizio del reality show di Canale 5.

“Dopo l’esperienza che ha avuto lei nel suo GF prima e lui qua, manco a dire che non lo sapevano”, ha affermato il rampollo meneghino. Invece Stefania Orlando ha detto che il giudizio dei familiari del 30enne lucano sta condizionando quest’ultimo.