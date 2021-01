Uomini e Donne, Giorgio Manetti tuona contro Gemma Galgani: “Sempre il solito copione…”

Giorgio Manetti torna a tuonare contro la sua ex

Nonostante il suo allontanamento dal Trono over, ormai sono quasi quattro anni dal suo addio, Giorgio Manetti continua a commentare le dinamiche di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha regalato molta popolarità e visibilità all’ex cavaliere toscano che all’epoca di fece soprannominato il gabbiano. Quest’ultimo, di recente sul periodico Nuovo è tornato a commentare e frequentazioni della dua ex fiamma Gemma Galgani.

L’ultima in ordine di tempo è quella con Maurizio Guerci. Ricordiamo, stando alle anticipazioni riportate dal sito Il Vicolo delle News, che i due ormai non si vedono più. Sulla 70enne torinese, Manetti ha detto: “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story e di una notte di passione con Maurizio… Ma è tutto da vedere”.

Il gabbiano fiorentino esprime dei giudizi negativi su Gemma Galgani

Giorgio Manetti, che ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip 5 è in pole per L’Isola dei Famosi, non crede assolutamente che la dua ex fiamma Gemma Galgani sia in cerca d’amore.

“Non sta a me dirlo. Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”, ha dichiarato l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne a uovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti.

Per Giorgio Manetti la 70enne torinese ha stancato il pubblico

Stando al gabbiano fiorentino Giorgio Manetti, il numeroso pubblico di Uomini e Donne si è stancato della presenza di Gemma Galgani nel dating show della pavese Maria De Filippi.

“Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”, ha concluso l’ex cavaliere toscano che è felicemente fidanzato con Caterina, una dua concittadini. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.