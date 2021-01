Pierpaolo Pretelli pensa ancora Elisabetta Gregoraci, lo sfogo con Zelletta: “Dovevo essere più realista…”

Pierpaolo pensa ancora alla Gregoraci

Come tutti ben sanno Elisabetta Gregoraci da oltre un mese non è più concorrente del Grande Fratello Vip 5. La soubrette calabrese per sua scelta ha lasciato la casa più spiata d’Italia per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco.

Nelle ultime ore, però, la 40enne è finita nuovamente nei pensieri di Pierpaolo Pretelli, con cui aveva instaurato un’amicizia speciale. Per questo motivo l’ex Velino di Striscia la Notizia nella giornata di venerdì ha avuto uno sfogo in camera da letto con Andrea Zelletta.

Il confronto con Andrea Zelletta

Parlando con l’ex tronista di Uomini e Donne, Pierpaolo Pretelli ha detto che quando Elisabetta Gregoraci se n’è andata via dal Grande Fratello Vip 5 lui doveva essere più cinico, razionale e realista. Poi il 30enne lucano annuito alle frasi di Andrea Zelletta che, analizzando la sua amicizia speciale con l’ex moglie di Flavio Briatore, ha detto: “Era già un mese e mezzo, Pierpaolo, che tu ti eri raffreddato perché vedevi che dall’altra parte non c’era possibilità e quindi hai switchato ed hai modificato il rapporto in un’altra direzione”.

A quel punto il Pretelli ha confermato, dicendo anche che crede molto nel destino ed certo che nulla accade per caso. Per tale ragione vuole dare importanza al suo rapporto con Giulia Salemi. “Io credo che nulla accade per caso, se il GF fosse finito il 7 dicembre non avrei mai conosciuto Giulia o comunque, l’avrei conosciuta, ma sarebbe finita qua”, ha asserito l’ex Velino.

Pierpaolo Pretelli frena Giulia Salemi

In questi giorni infatti, Pierpaolo Pretelli ha frenato l’entusiasmo di Giulia Salemi. Il 30enne lucano le ha detto che secondo molti lui sarebbe stato troppo veloce nell’iniziare questa cosa con l’influencer italo-persiana. “Quindi secondo te il mio agire è stato troppo veloce? Anche il parere di oggi, di qualcuno di oggi che ha detto che è stato un istinto da uomo, capisci a me? Forse non ho avuto il tempo di capire. Quindi forse con più tempo sarebbe cambiato qualcosa?”, ha detto il lucano.

Quest’ultimo ha aggiunto anche che lui ha una visione, da quella persona mi è stata data un’altra ottica, lei ha un’altra visione. “Perché gli altri dicono che siamo stati affrettati? Dentro dove sai tu ho preso ceffoni in senso metaforico e sono uscito frastornato. Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta“, ha concluso il gieffino.