GF Vip, Parpiglia racconta il dietro le quinte: “Gregoraci e la Elia non si guardano in faccia”

Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci non si sopportano veramente

E’ palese che Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci non si sopportano. Le due donne infatti, in questi quattro mesi di messa in onda del Grande Fratello Vip 5 non si sono risparmiate in attacchi e frecciatine velenose reciproche. La bionda opinionista, addirittura qualche mese fa ha dato della ‘gatta in calore’ alla soubrette calabrese. Ultimamente in tanti si sono chiesti se questa antipatia è vera, oppure lo fanno apposta per aumentare gli ascolti del reality show e soprattutto attirare la loro attenzione.

Sembra proprio che sia tutto reale e che anche a dietro le quinte le due donne non si sopportino per niente. A renderlo noto è stato Gabriele Parpiglia che a Casa Chi ha confessato che quando Antonella arriva in studio saluta tutti gli eliminati del GF Vip 5 tranne la 40enne. Ovviamene quest’ultima ricambia ignorandola. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto il collega di Alfonso Signorini.

Parpiglia svela cosa accade nel backstage del GF Vip 5

In una recentissima puntata di Casa Chi, il conduttore Gabriele Parpiglia ha parlato del rapporto teso che c’è tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci. L’autore ha riferito che quello che accade durante i neri del Grande Fratello Vip 5 è una sorta di altro reality. Ovvero, accadono molte cose, va in onda davvero un altro programma.

L’autore televisivo ha raccontato che Pupo ad esempio saluta con tanto affetto un’ex gieffina in particolare, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Mentre non si salutano e non si guardano mai in faccia Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, ma neanche per scherzo.

Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci non si guardano nemmeno in faccia

Sempre a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha reso noto che la Elia saluta tutte le ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 appena arriva e salta di proposito Elisabetta Gregoraci e lo fa apposta.

“Fa finta proprio che sia invisibile ed Elisabetta non fa una piega, ripaga non scambiando lo sguardo. Nemmeno un’occhiata tra queste due donne. Nel backstage c’è un altro programma. Se mettessero le telecamere ci divertiremmo tutti quanti fidatevi”, ha dichiarato il giornalista. Dopo tali dichiarazioni, arriveranno le repliche da parte delle dirette interessate? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.