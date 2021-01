GF Vip, Filippo Nardi massacra Antonella Elia: “Persona aggressiva, invidiosa e sola”

Filippo Nardi stronca la Elia: il motivo

Dopo l’acceso confronto con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia è stata criticata da molti sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia. Tra questi anche l’ex gieffino Filippo Nardi che nelle ultime ore si è scagliato violentemente contro l’opinionista del reality show di Canale 5. Il conte inglese, squalificato per un linguaggio non consono, non ha preso bene le critiche che l’ex di Pietro Delle Piane ha messo nei suoi confronti.

Per tale ragione l’uomo ha voluto replicare rincarando la dose. “Ha mosso accuse ingiuste nei miei confronti. Credo che lei sia una persona invidiosa, triste e sola”, ha dichiarato Nardi. Quest’ultimo si riferiva alle accuse che la collega di Pupo, a sua volta, aveva fatto all’ex iena dopo le battute rivolte a Maria Teresa Ruta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato il britannico sull’ex ragazza di Non è la Rai.

Filippo Nardi contro Antonella Elia: lo sfogo

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo, è contenuta una lunga intervista a Filippo Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha criticato in modo abbastanza duro l’atteggiamento di Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet. “È stata aggressiva e ha insultato gratuitamente Samantha solo per il gusto di ferirla. Tutto ciò è inaccettabile”, ha detto il conte inglese.

Ma non è finita qui, l’uomo infatti, ha aggiunto di pensare che la bionda opinionista, nel talent show Mediaset, può provocare, ma senza rabbia e insulti. Dopo tali affermazioni arriverà la replica da parte della diretta interessata?

Il popolo del web vuole la chiusura del Grande Fratello Vip 5

Nel frattempo sul web sono apparse alcune petizioni per far chiudere prima la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che inizialmente il reality show doveva finire lo scorso 12 dicembre, poi la chiusura è stata rinviata l’8 febbraio ma la finale sarà il 26 del prossimo mese.

Una data che ad oggi non è ancora stata comunicata agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Per tale ragione gli utenti vorrebbero che il programma di Alfonso Signorini terminasse ora per evitare di ‘spremere’ fino all’osso gli inquilini. Cosa ne penserà la produzione e il conduttore di tutto questo?