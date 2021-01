Zorzi stronca Pretelli: “Troppo istintivo con Giulia, non siamo bestie che devono accoppiarsi”

L’ex Velino in confusione per le parole dei familiari

Di recente, Giulio Pretelli ha rilasciato un’intervista a FanPage elogiando Elisabetta Gregoraci e sminuendo Giulia Salemi. Dichiarazioni che Alfonso Signorini ha prontamente mostrato a Pierpaolo che ovviamente ci è rimasto malissimo. Di questo se ne è accorto anche Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo ha espresso le sue perplessità sulla storia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana. Il rampollo meneghino ha evidenziato il rischio di far parlare di loro solo come coppia: “A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”.

Zorzi parla di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha più volte detto di apprezzare Pierpaolo e Giulia come coppia, tuttavia non esclude che fuori dalla casa più spiata d’Italia non esserci un futuro per i due gieffini. Il 30enne lucano, secondo il rampollo meneghino, potrebbe voler recuperare il tempo perduto col figlioletto Leonardo e mettere da parte il flirt con Giulia Salemi.

“Poi gli manca davvero suo figlio. Quindi quando esce di qui vorrà godersi suo figlio al massimo. E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro. Tra la distanza e il figlio…io li vedo bene, ma devono pensare a tutte queste cose”, ha tuonato l’influencer milanese.

Tommaso Zorzi stronca Pierpaolo Pretelli

Per Tommaso Zorzi, il 30enne lucano Tommaso avrebbe potuto evitare di agire d’istinto al GF Vip 5. Secondo il rampollo lui poteva aspettare la fine del reality per fare delle effusioni bollenti con Giulia Salemi. Poi l’influencer ha fatto l’esempio di Elisabetta Gregoraci, che con molta probabilità aveva intenzione di baciare l’ex Velino ma si è sempre trattenuta per pudore.

“Secondo me è stato troppo istintivo. Quando sento dire quelle robe: io come faccio se ho dei sentimenti? Fai come tutti amore, lo fai. Altrimenti sembriamo delle bestie che non riusciamo a fare a meno di accoppiarci. Se vuoi, non lo fai. Non è che una volta usciti di qua non la vede mai più. Non viviamo secondo i nostri istinti o saremmo degli animali. So che sono coccole e baci, ma qui dentro diventa che sono stati insieme”, ha tuonato il gieffino. Secondo quest’ultimo bisogna sempre trovare una quadra.