Oroscopo 17 gennaio 2021, classifica: Ariete e Bilancia in pole position, Sagittario nervosi

L’Oroscopo del 17 gennaio denota una giornata molto positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Bilancia vivranno, finalmente, delle enormi soddisfazioni, specie per quanto riguarda i sentimenti. I Sagittario, invece, farebbero bene a mantenere la calma.

Oroscopo prime sei posizioni

1 Ariete. Prima posizione per i nati sotto questo segno. A partire da oggi, infatti, vi appropinquerete a vivere una fase di rinascita, sia personale sia professionale. Avete acquisito una maggiore fiducia in voi stessi e gli altri lo hanno compreso perfettamente. Continuate così.

2 Bilancia. In campo lavorativo sono in arrivo delle grosse soddisfazioni. Non lasciatevi condizionare dalle persone che proveranno a spezzarvi i passi. Andate dritti per la vostra strada e non badate a nient’altro. In amore, invece, è opportuno chiarire una situazione, fatelo e non ve ne pentirete.

3 Cancro. L’Oroscopo del 17 gennaio 2021 vi annuncia che ci sarà un periodo di svolta nella vostra vita per quanto riguarda il lavoro. Anche per i sentimenti sarà un periodo molto positivo. Godetevi di più la compagnia del partner e concedetevi un po’ di relax in questa giornata.

4 Toro. Momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Nella giornata odierna, infatti, potrete riscoprire la passione con il partner, oppure potreste fare la conoscenza di qualche persona speciale che vi sconvolgerà la vita. Ad ogni modo, fate attenzione ai fuochi di paglia.

5 Leone. Oggi avrete la possibilità di chiarire una questione in sospeso con una persona a cui tenete molto. Non siate troppo presuntuosi e pretenziosi, anche voi potete sbagliare e avere bisogno di aiuto. Nel lavoro, invece, ci sarà un miglioramento. Se di recente avete avuto discussioni, adesso è ora di mettere le cose in chiaro.

6 Acquario. Per indole rientrate tra i segni più precisi e organizzati dello zodiaco. In questo periodo, poi, sarete ancora più inclini a pianificare e fare progetti sul futuro. Sarete precisi e meticolosi, pertanto, ne gioveranno sicuramente coloro i quali svolgono mansioni dove sono necessarie queste qualità.

Previsioni 17 gennaio ultimi sei segni

7 Scorpione. Giornata abbastanza tranquilla sotto tutti i punti di vista. Cercate di lasciar prevalere la ragione e di non cimentarvi in progetti troppo ambiziosi. Essere razionali non vuol dire essere pessimisti, bensì, agire con cognizione di causa. In amore, invece, è un momento molto sereno.

8 Capricorno. Oggi vi sentite particolarmente ligi al dovere. Farete molta fatica a lasciarvi andare a momenti di divertimento, in quanto sarete pervasi da un forte senso di responsabilità. In amore questo atteggiamento potrebbe riservare qualche spiacevole discussione. Siate più flessibili.

9 Pesci. Buon momento per cimentarvi in chiarimenti e per risolvere questioni in sospeso. L’Oroscopo del 17 gennaio, infatti, vi esorta a darvi da fare e a mettere i puntini sulle i in diverse situazioni. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti. Questo è il momento giusto per piantare i piedi a terra e farvi rispettare.

10 Gemelli. Giornata un po’ particolare per quanto riguarda i sentimenti. Una persona a voi molto cara potrebbe rendersi protagonista di un comportamento ambiguo, che vi farà rimanere male. Cercate di non dare troppo peso alla cosa. In campo lavorativo, invece, urge una maggiore concentrazione.

11 Sagittario. Oggi siete un po’ nervosi. Ricordatevi, però, che le cose si chiariscono e si risolvono solo con la calma, agitarvi non serve a nulla. In amore potrebbero nascere delle insolite discussioni pertanto, cercate di non trascendere ed incorrere in errori di cui potreste pentirvi

12 Vergine. La giornata di oggi sarà parecchio turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. C’è il rischio di incorrere in qualche discussione, pertanto, se non volete complicare le cose, cercate di mantenere la calma. Dal punto di vista professionale, invece, è il caso di fermarvi e capire quali sono le prossime mosse da fare.