GF Vip: urla esterne alla casa svelano agli inquilini quando finirà realmente il reality (VIDEO)

Continui prolungamenti per il GF Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sicuramente verrà ricordata a lungo perché il prossimo mese raggiungerà un primato. Infatti, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini avrà una durata di oltre cinque mesi.

Da settembre ad oggi il programma targato Endmol Shine Italy ha subìto diversi prolungamenti che sono stati comunicati agli inquilini della casa più spiata d’Italia, ma dell’ultimo cambiamento ancora ne sono ignari. Ignari fino a sabato pomeriggio visto che qualcuno glielo ha gridato col megafono. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di preciso.

La reazione dei concorrenti del GF Vip 5 ai vari prolungamenti

Dopo il primo prolungamento avvenuto lo scorso metà dicembre, le reazioni suscitate nei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono state le più disparate. Infatti, alcuni si sono mostrati contenti di poter prolungare il proprio percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Altri, invece, si sono addirittura ritirati come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Il continuo allungamento del reality show di Canale 5 ha messo a dura prova lo spirito degli inquilini. Infatti, i veterani nelle ultime settimane hanno avuto dei crolli psicologici e a crisi di pianto. L’ultima in ordine di tempo quella di Maria Teresa Ruta che è sbottata per via della nomination a Cecilia Capriotti.

Urla fuori la casa: gli inquilini scoprono la data della finale

Lo stress emotivo cui sono sottoposti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ha portato a tanti utenti web e telespettatori del programma Mediaset a mandare in trend su Twitter l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF. Ma non è l’unico hashtag, infatti nelle ultime ore si è aggiunto anche: #NOALLAVIOLENZAPSICOLOGICAALGF.

Ma nel pomeriggio di sabato, delle urla provenienti dall’esterno della casa di Cinecittà hanno avvertito gli inquilini della casa più spiata d’Italia di un altro prolungamento del reality show, informandoli che la finalissima è prevista per venerdì 26 febbraio 2021. In quel preciso momento, in giardino erano presenti Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Quest’ultimo che ha ascoltato tutto, ha avvisato gli altri che sono rimasti a bocca aperta tale rivelazione. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: