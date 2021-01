GF Vip, Karina Cascella attacca Dayane Mello: “Molto falsa e instabile…”

Karina Cascella contro Dayane Mello

Nonostante molta gente la critica è mette in discussione il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello continua imperterrita la dua esperienza al reality show di Canale 5. La modella brasiliana ha superato varie nomination e spesso è sempre tra gli inquilini più apprezzati dal pubblico.

Ma in questo c’è una risposta: l’ex compagna di Stefano Sala ha un grande supporto dal Brasile. Ebbene sì, dalla suo Paese d’origine ogni volta che è al televoto viene votata da migliaia di sud americani. Circostanza che ha fatto arrabbiare i telespettatori italiani e aperto un’inchiesta. Nel frattempo, tra chi non sopporta la Mello c’è un volto noto del piccolo schermo: Karina Cascella.

L’opinionista considera falsa la modella brasiliana

Intervenuta in una recente puntata di Casa Chi, Karina Cascella ha riservato dure parole a Dayane Mello, accusandola di creare rapporti solo per convenienza. Parlando del Grande Fratello Vip 5, ammettendo anche di voler prendere il posto della Elia come opinionista, la donna ha detto la dua sui concorrenti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tifa per Tommaso Zorzi ma si è espressa in maniera molto dura nei confronti della modella brasiliana.

“Per me è molto molto falsa, ma proprio come persona”, ha affermato l’ex di Angelucci. Quest’ultima considera la gieffina una stratega, capace solo di creare determinati rapporti nella casa di Cinecittà solo per convenienza. “A me non piace per niente, è una donna bellissima però è molto falsa e anche instabile, per molti ragionamenti che fa”, ha asserito la Cascella.

Karina Cascella considera Dayane Mello una donna fredda e calcolatrice

Nel corso della sua ospitata online a Casa Chi, Karina Cascella ha detto di aver rifiutato la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Tuttavia ha aperto le porte per il Grande Fratello Vip sua come concorrente che opinionista. Ma tornando alla modella brasiliana ha detto anche: “C’è una freddezza che non mi piace”.

Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quella di Dayane Mello sarebbe una strategia, un modo per arrivare fino alla finalissima. Altri utenti invece, sono convinti che la sua sia una maschera, indossata solo per reagire tutto quello che le è accaduto in adolescenza. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?