GF Vip, Adriana Volpe vuota il sacco: “Stefania Orlando è riuscita a tirarlo fuori”

Adriana Volpe torna a parlare del Grande Fratello Vip

Senza ombra di dubbio Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute e più del Grande Fratello Vip 4, l’edizione che rimarrà nella e teoria per via del lockdown nazionale.

In una recente intervista al magazine Chi, la padrona di casa di Ogni Mattina ha parlato sua della sua vita privata ma anche espresso la sua opinione sulla quinta stagione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex collega di Giancarlo Magalli, che tra l’altro ha denunciato, ha le idee chiare chi potrebbe vincere il programma Mediaset.

L’ex gieffina segue sempre la quinta edizione del GF Vip

Intervistata dal settimanale Chi, Adriana Volpe ha confessato di seguire con grande interesse l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. “Chi se lo perde! È un appuntamento fisso per me. In quella casa ho lasciato un pezzo di cuore. Ho trascorso oltre 70 giorni e sono nate delle belle amicizie, oltre a un rapporto speciale con il pubblico. Grazie al programma di Alfonso Signorini ho voltato pagina con il mio passato e ho potuto sperimentare un modo inedito di fare televisione senza filtri e senza copioni”, ha affermato la professionista che dalla scorsa estate è alla guida di Ogni Mattina su Tv8.

Ma non è finita qui, infatti l’ex gieffina ha reso nota la sua preferenza sugli inquilini che al momento sono nella casa più spiata d’Italia. “Quest’anno in finale vedo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Io e Stefania siamo amiche e ci vogliamo davvero molto bene”, ha affermato la moglie di Roberto Parli.

Adriana Volpe spera che vinca l’amica Stefania Orlando

A proposito di Stefania Orlando, nel corso della lunga intervista per il periodico diretto da Alfonso Signorini, Adriana Volpe ha colto l’occasione per rendere noto il suo forte legame con l’ex moglie di Andrea Roncato. Inoltre, la conduttrice di Ogni Mattina ha smentito categoricamente tutte le voci che le vorrebbero nemiche.

“Stefania, qualche giorno prima del suo ingresso, mi ha telefonato e mi ha chiesto dei consigli. Le ho detto di essere autentica senza paura e senza compromessi e devo ammettere che è riuscita a tirare fuori il suo vero carattere”, ha concluso la Volpe. Farà una sorpresa all’amica? Staremo a vedere nelle prossime puntate.