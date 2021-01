GF Vip, Tommaso Zorzi ubriaco confessa: “Francesco Oppini si sposa, ma non con me” (VIDEO)

Tommaso Zorzi brillo al GF Vip 5

Come ogni sabato sera, la produzione del Grande Fratello Vip 5 ha organizzato una festa a tema per far divertire gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Per l’occasione, Tommaso Zorzi è stato il vero mattatore della serata e alzando un po’ il gomito ha ricordato e menzionato il suo amico speciale Francesco Oppini. Ricordiamo che quest’ultimo lo scorso mese ha abbandonato il reality show di Canale 5 per riabbracciare la sua fidanzata.

Il party era incentrato sull’antica Grecia e i gieffini si sono divertiti dopo giorni di tensione e dove sono apparsi stanchi e annoiati. “Vipponi stasera siete ufficialmente invitati a un esclusivo party greek style. Preparatevi per una cena dal sapore ellenico e a sfrenati balli al ritmo di sirtaki. Buon sabato sera“, ha detto il rampollo meneghino.

Il rampollo meneghino ricorda Francesco Oppini

Come accennato prima, il vero mattatore della serata è stato proprio Tommaso Zorzi. Infatti, dopo aver cantato, danzato e addirittura si è fatto il bagno vestito nella vasca, l’influencer milanese ha avuto una conversazione con la sua cara amica Giulia Salemi. Durante il confronto il 25enne meneghino ha fatto una puntualizzazione sul suo percorso con Francesco Oppini all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Ha ricordato che lui si è trovato a doverci stare in casa tre mesi con Francesco Oppini.

“Io e lui ci siamo sempre presi in giro. Non mi sono mai preso sul serio di questa storia. Anche perché lui ha una fidanzata da tempo. Ascolta amore, se io mi prendessi sul serio sul mio rapporto che ho con lui mi ammazzerei. Perché lui ha una fidanzata. Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua”, ha asserito l’ex di Iconize. (Continua dopo il video)

Ho capito che Tommaso non ha ancora metabolizzato la domanda di Signorini a Capodanno a proposito del probabile matrimonio di Francesco 🥺💔 #tzvip pic.twitter.com/kFcIUywghT — Anna (@mamabelarus) January 17, 2021

Zorzi e il sentimento per Oppini

Nonostante siano trascorse alcune settimane dall’uscita volontaria di Francesco Oppini dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi pensa ancora a qui momenti trascorsi con lui. Prima che il figlio di Alba Parietti uscisse il rampollo meneghino ha ammesso a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di lui.

Tuttavia, questo sentimento non è ricambiato allo stesso modo dall’imprenditore che è felicemente fidanzato da anni con una ragazza. Ecco un altro video del confronto tra l’influencer milanese e Giulia Salemi: