Amici, Giulia Stabile fa una gaffe su Silvia Toffanin: Maria De Filippi si scusa in diretta (VIDEO)

Amici 20 in diretta per la gara degli inediti

Dopo settimane di puntate registrate, sabato 16 gennaio 2021 alle 14:10 su Canale 5 è andato in onda un appuntamento in diretta di Amici di Maria De Filippi. Il motivo di tale scelta lo ha detto la stessa conduttrice pavese nei primi minuti della puntata. In pratica, tutti gli allievi di canto hanno interpretato i loro inediti per stilare una classifica finale, votata dal pubblico da casa col televoto in modo mandare i loro pezzi in radio.

Oltre a questo, però, in trasmissione si è parlato della forte discussione che Alessandra Celentano ha avuto in sala prove con Elena D’Amario. In studio gli animi si sono surriscaldati e addirittura la prof di danza è scappata dietro le quinte. (Continua dopo il video)

La gaffe di Giulia Stabile mette in imbarazzo la De Filippi

Senza ombra di dubbio, Giulia Stabile è fra le allieve più amate della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una dimostrazione si è avuta nell’appuntamento del talent show in onda sabato pomeriggio, eccezionalmente in diretta, quando la padrona di casa le ha chiesto di annunciare Verissimo, il programma in onda subito dopo loro. Ma proprio in quel frangente la ragazza ha commesso una clamorosa gaffe.

“Giulia devi dire che è finita la puntata e devi dare la linea a Verissimo!“, ha detto la moglie di Maurizio Costanzo alla giovane. A quel punto, presa alla sprovvista la ballerina ha risposto: “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto”. La presentatrice è rimasta spiazzata e per tale ragione si è così scusata con la collega: “Scusaci Silvia, è piccola“. (Continua dopo il video)

Giulia Stabile ad Amici fa una gaffe su Silvia Toffanin, Maria De Filippi si scusa #Amici20 pic.twitter.com/26pSx7KzJX — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 17, 2021

Silvia Toffanin e la sua conduzione a Verissimo

Bisogna giustificarla Giulia Stabile che ha soli 18 anni. Quindi, quando Silvia Togffanin ha preso le redini di Verissimo l’allieva di ballo di Amici di Maria De Filippi ne aveva 4. Un programma, che nel 2006 la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha ereditato dalla collega Paola Perego.

Da allora sono trascorsi 15 anni e in questo arco di tempo la professionista vicentina è stata affiancata da opinionisti fissi come Alvin, l’ex gieffino Jonathan Kashanian ora a Detto Fatto, ma anche Alfonso Signorini. Invece da quattro anni a questa parte Silvia presenta da sola e riscuote sempre un grandissimo successo e ascolti più che soddisfacenti.