C’è Posta Per Te, Francesco tradisce Susy con la collega: la moglie lo perdona grazie a Maria De Filippi, è polemica (VIDEO)

C’è Posta per Te: la storia di Susy e Francesco

Dopo il successo della settimana scorsa, sabato 16 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5 è tornato C’è Posta per Te con Maria De Filippi. La prima storia ha visto come protagonisti Giulia Michelini e Marco Bocci fare un regalo ad una madre di cinque figli con problemi economici. Poi si è passati a Francesco e del suo matrimonio naufragato per colpa di un suo errore.

In pratica il ragazzo ha tradito la moglie Susy con una collega di lavoro e lei ne è venuta a conoscenza. Lui è ancora innamorato della madre di suo figlio, giustificandosi dicendo di aver avuto un momento di debolezza. All’epoca lei era molto impegnata sul lavoro e lui si sentiva trascurato e solo. Un amore che era nato sin da bambini quando andavano ancora a scuola. (Continua dopo il video)

“Tu sai quanto è difficile per me parlare, parlare dei sentimenti…” Un matrimonio interrotto e un tentativo di riparare le cose… #CePostaPerTe pic.twitter.com/2SlojoIgLs — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2021

Il tradimento di Francesco

Francesco sentendosi solo ha intrapreso una relazione clandestina con la collega, ma durante la quarantena, per via del poco lavoro ha ritrovato l’armonia e la sintonia con la moglie Susy.

Quest’ultima è rimasta incinta del loro secondo figlio, ma dopo qualche settima è venuta a galla tutta la verità sul tradimento. Francesco ha fatto due errori nei confronti della donna che ama, perché ha detto delle grosse bugie anche sulla durata del suo flirt clandestino. Qualche settimana dopo la consorte ha perso il bambino. (Continua dopo il video)

“Era solo attrazione” Francesco prova a spiegare quello che ha provato… #CePostaPerTe pic.twitter.com/c71ma30lpt — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2021

Susy perdona Francesco, la De Filippi criticata

Dopo aver ricevuto l’invito di C’è Posta per Te, Susy è entrata in studio e Francesco si è scusata umilmente con lei per averla tradita e dette delle menzogne per diverso tempo. La ragazza è ancora addolorata chiedendosi se il matrimonio sarebbe continuato se lei non avesse scoperto l’inganno. A quel punto è intervenuta la padrona di casa Maria De Filippi che l’ha sprona più volte a superare il trauma ed a riflettere se davvero prova ancora un sentimento forte per Francesco.

“Deve dimostrarmi davvero chi è. Se è il Francesco di cui mi sono innamorata, con cui ho costruito la mia famiglia. Non è facile. Non ho avuto tempo per metabolizzare”, ha detto la donna che alla fine ha deciso poi di aprire la busta e dargli una seconda possibilità. Tale scelta, però, ha scatenato delle polemiche sul web nei confronti della conduttrice perché quest’ultima ha accusato l’amante giustificando il tradimento di Francesco.