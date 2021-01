Isola dei famosi 2021, spuntano i nomi di altri due concorrenti tra cui un’ex gieffina (FOTO)

Il reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza, l’Isola dei famosi, dovrebbe partire subito dopo la fine del GF Vip in primavera 2021. Molte, però, continuano ad essere le incertezze in merito alle condizioni in cui si giocherà e in relazione al cast.

In queste ore sono trapelati i nomi di altri due possibili concorrenti che potrebbero sbarcare in Honduras per cimentarsi nell’esperienza di tale reality. Tra di loro c’è anche il nome di una discussa ex gieffina. Vediamo tutti i dettagli.

I due possibili nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi 2021

Mediaset ha confermato la messa in onda dell’Isola dei famosi 2021, ma ci sono ancora delle incertezze in merito al cast. Fino a qualche giorno fa, infatti, si era dato per certo il nome di Asia Argento ma, a quanto pare, non è così. La donna, infatti, ci ha tenuto a precisare di non avere nessuna intenzione di prendere parte al reality show neppure se venisse pagata moltissimo. A fronte di un grande rifiuto, però, pare possano esserci dei nuovi ingressi.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato una notizia che sta facendo il giro del web da qualche ora. Nel dettaglio, stiamo parlando dell’attore Giulio Berruti e dell’influencer Serena Enardu. Quest’ultima ha già partecipato ad un altro reality show quale il Grande Fratello Vip. In tale occasione, la donna fu molto criticata a causa del comportamento che assunse nei confronti del suo ex fidanzato Pago. (Continua dopo la foto)

Gli altri rumors sul reality show

Ad ogni modo, al momento, i due protagonisti non si sono ancora sbilanciati in merito al rumor trapelato. Né Serena né Giulio hanno confermato, ma neppure smentito, la loro ipotetica partecipazione all’Isola dei famosi 2021. Per quanto riguarda le altre anticipazioni in merito al programma, tra i vari nomi trapelati per comporre il cast ci sono quelli dell’attore e modello Brando Giorgi, Patrizia Rossetti, Jill Cooper, Vera Gemma, Alessandra Canale e perfino Eleonora Giorgi.

Di recente, inoltre, è emerso anche un corteggiamento sfrenato da parte della produzione del reality show verso Karina Cascella. L’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, però, ha detto di aver ringraziato molto le proposte ricevute, tuttavia, non si sente ancora sicura a lasciare sua figlia da sola per tutto questo tempo. Tuttavia, se ricevesse la proposta come opinionista dell’Isola o del GF Vip, allora la sua risposta potrebbe cambiare completamente.