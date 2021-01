GF Vip, Cecilia consiglia Giulia ha fare una famiglia con Pierpaolo: “Pensaci, potresti farlo…”

I gieffini scoprono la data della finalissima: la reazione

In attesa del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, qualcuno al di fuori della casa più spiata d’Italia ha pesato bene ad informare gli inquilini di qualche novità. Ebbene sì, un soggetto armato di megafono ha gridato ai concorrenti che il reality show di Canale 5 non termine l’8 febbraio bensì il 26.

Rivelazione che ha lasciato a bocca aperta Pierpaolo Pretelli che al momento si trovava in giardino insieme a Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Ovviamente, subito dopo l’ex Velino di Striscia la Notizia ha informato gli altri lasciandoli senza parole. Nel frattempo però, sul web si discute su qualcos’altro accaduto al GF Vip 5 che riguarda Cecilia Capriotti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto quest’ultima.

La proposta di Cecilia Capriotti a Giulia Salemi

All’esterno, ma anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c’è un po’ di perplessità per delle dichiarazioni fatte da una gieffina. Tutto per colpa della proposta di Cecilia Capriotti a Giulia Salemi.

L’influencer italo-persiana come tutti ben sanno, da qualche settimana nel reality show condotto da Alfonso Signorini, sta avendo una relazione sentimentale con Pierpaolo Pretelli. Per tale ragione, di recente lex fiamma di Francesco Monte ha riservato una dedica molto dolce alla sua dolce metà: “È la prima volta che provo un’intesa così con qualcuno, sono sicura di noi anche fuori da qui”.

La reazione del popolo del web al consiglio della Capriotti

E dopo queste parole al miele, avendo una conversazione con Giulia Salemi, l’attrice Cecilia Capriotti ha voluto darle un consiglio che per molti è apparso esagerato. “Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia”, ha detto la soubrette romana all’influncer italo-persiana. C’è da dire che quest’ultima e l’ex Velino di Striscia la Notizia si conoscono da circa un mesetto scarso.

Ragione per la quale sul web e sui vari social network si sono scagliati contro la concorrente capitolina del Grande Fratello Vip 5. “Ma che dice?”; “Ha parlato con Giulia, solo per parlare di se stessa e di come viene nelle clip”, si legge su Twitter. Alfonso Signorini mostrerà queste lamentele alla diretta interessata? Staremo a vedere nel prossimo appuntamento del reality show Mediaset.