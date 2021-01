GF Vip, Tommaso Zorzi fa a pezzi Giulia Salemi: “Si sente la regina del castello”

Tommaso Zorzi possibile vincitore del GF Vip 5

Sin dall’inizio per il popolo del web e per i telespettatori, Tommaso Zorzi oltre ad essere protagonista indiscusso potrebbe essere il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il rampollo meneghino infatti, è in grado di creare numerose dinamiche facendo parlare moltissimo sia gli inquilini che il pubblico che li guarda da casa. E se dal suo ingresso ha stretto un bel rapporto con Giulia Salemi, con cui era amico già da prima, ultimamente il 25enne sta affilando le unghie andandoci contro.

Il rampollo contro Giulia Salemi

Da qualche giorno infatti, Tommaso Zorzi si è mostrato particolarmente insofferente agli atteggiamenti di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5. Il rampollo milanese sin da subito ha espresso le sue perplessità sul flirt tra lei Pierpaolo Pretelli. Infatti, il 25enne ha evidenziato il rischio che all’esterno della casa più spiata d’Italia si parli di loro solo come coppia. “A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”, ha asserito l’ex di Iconize.

Ma non è finita qui, infatti sabato sera il party greco, Tommaso ha alzato il gomito lasciandosi andare a delle affermazioni molto forti. “Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello e tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene”, ha detto il ragazzo a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. in poche parole, il feeling tra la Salemi e Zorzi sembra essere giunto al capolinea. Strategia da parte del ragazzo per far fuori dal programma l’ex di Monte?

Tommaso e Giulia, amicizia al capolinea?

Tommaso Zorzi inoltre, sembra contrario alla relazione sentimentale tra Giulia e Pierpaolo nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Perché ritiene che l’ex Velino di Striscia la Notizia dovrebbe tutelarsi. Secondo lui, Pretelli potrebbe voler recuperare il tempo perduto con il figlio Leo e mettere da parte la Salemi.

“Poi gli manca davvero suo figlio. Quindi quando esce di qui vorrà godersi suo figlio al massimo. E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro. Tra la distanza e il figlio…io li vedo bene, ma devono pensare a tutte queste cose”, ha detto Tommy.