Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 18 gennaio: Maurizio molla Gemma, caos in studio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte Uomini e Donne con una nuova settimana di programmazione. Più tardi infatti, alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset tornerà il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Oggi pomeriggio i numerosi telespettatori di Canale 5 avranno modo, dopo la telenovela spagnola Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma e Maurizio in crisi

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà per l’ennesima volta con Gemma Galgani. La storica dama del Trono over durante le festività di Natale ha sentito poco e nulla Maurizio, il cavaliere con cui si sta frequentando da un po’ e con cui è andata a letto. Nel giorno di Santo Stefano, mentre i due erano al telefono, all’uomo è suonato il citofono.

A quel punto lui ed è andato ad aprire, dopo averle attaccato il cellulare in faccia e non averle dato la possibilità di sapere chi lo stesse cercando. In un secondo momento, la 70enne piemontese verrà a conoscenza che era stata una donna a cercarlo, ma il protagonista del parterre senior in puntata spiegherà che era un’amica. Stando al suo racconto, quest’ultima sta attraversando un periodo non roseo in famiglia e che si era rivolta a lui per avere un sostegno morale.

Maurizio Guerci lascia Gemma Galgani

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, rivelano anche che dei presenti in studio crederà a Maurizio. Gli opinionisti si chiederanno per quale motivo allora ha attaccato il cellulare a Gemma Galgani. Subito dopo ci si soffermerà sul fatto che lui non abbia voluto passare il Primo dell’anno con lei.

La sera precedente il cavaliere voleva troncare con la conoscenza e la 70enne torinese si era proposta di andare in auto da lui per cercare di chiarire. Purtroppo non ci è riuscita perché il Guerci ha rifiutato la sua proposta. Dopo essersi incolpato a vicenda, alla fine Maurizio deciderà di chiudere definitamente la frequentazione e per tale ragione l’uomo si prenderà molti insulti in studio.