Uomini e Donne scoppia una coppia molto amata, lui sbotta: “Visione di vita completamente differente” (FOTO)

In queste ore è appena sopraggiunta la notizia inerente lo scoppio di una coppia molto amata di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sonny Di Meo e Sara Shaimi. I due si sono conosciuti all’interno dello studio di Maria De Filippi lo scorso anno e sembravano essere profondamente innamorati l’uno dell’altra.

Dopo svariate discussioni, però, i due ragazzi hanno deciso di interrompere la loro relazione. A dare l’annuncio ufficiale sui social è stato Sonny. Il giovane, preso probabilmente dalla rabbia, ha dato luogo ad uno sfogo. In seguito, però, sono sopraggiunte altre notizie.

Scoppia una coppia di Uomini e Donne: le parole di Sonny

La coppia nata a Uomini e Donne formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi è scoppiata. I due ragazzi stavano attraversando un momento un po’ turbolento contraddistinto da numerose discussioni. All’ennesimo screzio i giovani hanno deciso di porre definitivamente fine alla loro relazione. Come già anticipato, l’annuncio è stato dato da Di Meo attraverso il suo profilo Instagram. Il ragazzo, infatti, ha scritto un messaggio alquanto eloquente in cui ha detto di stare molto male, ragion per cui non se l’è sentita di registrare un video.

Il giovane ha detto che, poiché la storia con la Shaimi sia nata all’interno di un contesto televisivo, ha sentito il bisogno di rendere pubblica la situazione. Sonny, infatti, ha spiegato i motivi che hanno spinto i due ad interrompere il loro legame. A quanto pare, avevano una visione della vita completamente opposta che, purtroppo, li ha spinti a dare luogo a molte discussioni. (Continua dopo la foto)

Indiscrezioni sui motivi della rottura

Sonny, poi, all’interno del suo annuncio, ha esortato tutti i fan a mostrare rispetto e a non essere troppo invadenti in quanto il periodo è davvero difficile per entrambi. Sara, dal canto suo, non ha ancora pubblicato nessun messaggio sui social. Questo, dunque, ci fa pensare che il ragazzo sia stato spinto da un momento di nervosismo. Ad ogni modo, l’influencer Amedeo Venza ha fornito ulteriori dettagli in merito alla separazione di questa coppia di Uomini e Donne.

Il protagonista, infatti, ha detto che i due avrebbero avuto delle discussioni molto forti, l’ultima proprio oggi. In seguito a tale screzio, Sara e Sonny avrebbero preso la decisione di lasciarsi di comune accordo. Al momento non è chiaro se tra i due siano ancora aperte delle speranze o se la storia sia giunta definitivamente al capolinea.