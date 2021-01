Stefania Orlando, l’ex Andrea Roncato sgancia la bomba sulla fine del loro matrimonio: “Aveva un altro” (VIDEO)

Andrea Roncato ospite a Live Non è la D’Urso

Sono passati quattro mesi dall’ingresso di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip e in questo arco di tempo non ha mai menzionato il suo ex marito Andrea Roncato. Dopo mesi di silenzio, domenica sera il noto attore è ha accettato l’ospitata di Barbara D’Urso nella prima puntata del 2021 di Live Non è la D’Urso.

In quell’occasione il compagno di lavoro di Gigi Sammarchi ha parlato della donna con cui è stato sposato per due anni. L’uomo, che in una recente intervista ha dichiarato che non guarda il reality show di Canale 5, ha detto che la vera ragione della fine del suo matrimonio con la bionda conduttrice è dovuto al fatto che quest’ultima aveva perso la testa per un altro.

L’attore svela il motivo per cui è finito il matrimonio con Stefania Orlando

Intervenuto a Live Non è la D’Urso, Andrea Roncato ha sganciato una bomba sulla sua ex Stefania Orlando, al momento inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. Il noto attore ha detto che il loro matrimonio è durato solo un paio d’anni, poi la gieffina se ne sarebbe andata via.

“Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia. Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno”, ha tuonato l’ex protagonista della fortunata fiction Carabinieri. (Continua dopo il video)

Andrea Roncato lancia la bomba sulla ex Stefania Orlando, lei aveva un altro quando erano ancora sposati? Voi che ne pensate? #noneladurso #GFVip 🔥 pic.twitter.com/aaOPfoWxWM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 17, 2021

Stefania Orlando aveva un altro? La bomba di Roncato

Ma non è finita qui. Parlando con la padrona di casa Barbara D’Urso, Andrea Roncato ha detto anche di non essere stato un bravo marito, quindi questo avrà spinto Stefania Orlando a lasciarlo dopo due anni di matrimonio. “Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità”, ha asserito il professionista.

La stessa gieffina in un’intervista rilasciata lo scorso settembre, prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, si era rifiutata di dare delle spiegazioni delle sue nozze fallite con Roncato. Alfonso Signorini mostrerà queste nuove affermazioni fatte dal suo ex?