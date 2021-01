Pierpaolo Pretelli, la madre Margherita: “Con Giulia Salemi è andato un po’ oltre, non ce l’abbiamo con lei” (VIDEO)

La signora Margherita ospite a Live Non è la D’Urso

Domenica sera nella seconda parte di Live Non è la D’Urso, che tra l’altro è tornato dopo un mese di stop per le feste natalizie, la padrona di casa si è occupata anche del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo aver intervistato la Borselli, ex di Walter, per la vicenda figli di Zenga, Barbara D’Urso ha invitato in studio anche la signora Margherita, la madre di Pierpaolo Pretelli.

La donna in occasione della vigilia di Capodanno, insieme al marito e al figlio Giulio hanno detto all’ex Velino di Striscia la Notizia di darsi una moderata perché stava perdendo consensi col pubblico. Inoltre, la donna gli ha fatto capire che preferiva Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare moltissimo il 30enne lucano perché prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà aveva espressamente chiesto a loro di non rilasciare interviste e fare ospitate televisive parlando di lui. Come non detto.

La madre di Pierpaolo dice che il figlio è andato un po’ oltre

Chiamata in causa da Barbara D’Urso, la signora Margherita a Live Non è la D’Urso ha detto: “Pierpaolo e Giulia sono andati un po’ oltre”. La madre dell’ex Velino di Striscia la Notizia ha nuovamente rotto il patto col figlio ed è finita anche lei sotto i riflettori.

Parlando del flirt nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 tra il consanguineo con l’influencer italo-persiana, la donna ha detto: “Se è contento lui, siamo contenti tutti io sarei contenta di averla come nuora”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La signora Margherita benedice la storia tra il figlio e Giulia

In pratica a Live Non è la D’Urso la signora Margherita ha smentito quelle voci che la volevano contro Giulia Salemi e propensa ad una relazione tra il figlio e la soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci.

Nel salotto di Barbara D’Urso infatti, la madre di Pierpaolo Pretelli ha anche detto: “Secondo me Giulia è molto presa da Pierpaolo credo che anche lui sia abbastanza coinvolto dalla storia con lei, ma sono andati un po’ oltre… in piscina e anche nel cucurio, ma non credo che ci sia stato qualcosa di più”. Alfonso Signorini mostrerà questa intervista al gieffino? Se è si quale sarà la sua reazione? Staremo a vedere.