Filippo Nardi, Guenda e Amedeo Goria, il faccia a faccia degenera, la D’Urso: “Non ci sto, adesso basta” (VIDEO)

Ieri sera, durante l’ultimo blocco di Live non è la D’Urso, è andato in onda il faccia a faccia tra Filippo Nardi, Guenda e Amedeo Goria. I tre protagonisti si sono confrontati nell’ascensore del programma e hanno dato luogo a dinamiche molto accese.

L’ex marito e la figlia di Maria Teresa, naturalmente, hanno preso le difese della donna mentre il conte ha provato a spiegare, per l’ennesima volta le sue ragioni in merito agli attacchi alla donna. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata e la D’Urso è dovuta intervenire.

Il confronto tra Guenda, Amedeo e Filippo

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è avvenuto il tanto atteso scontro tra Filippo Nardi, Guenda e Amedeo Goria. In un primo momento si sono confrontati solo i primi due, i quali avevano già chiarito in precedenza la questione. In questa occasione, però, l’ex gieffina ha chiesto al suo interlocutore per quale ragione continuasse a perseverare nei suoi errori. Filippo ha detto che spesso si rende protagonista di frasi o commenti discutibili e volgari, ma questo non vuol dire che ci metta malizia.

Successivamente, si è avvicinato anche Amedeo. Quest’ultimo ha voluto porre l’attenzione soprattutto sulla parola Borderline, affibbiata diverse volte da Filippo al comportamento di Maria Teresa. Nardi ha raccontato di aver scritto questa parola sui social solo in risposta ad un commento di un altro utente che, poi, è stato rimosso, lasciando solo il suo in bella vista.

Delle Piane attacca Nardi e la D’Urso interrompe

Ad un certo punto, nel confronto si è intromessa anche Vladimir Luxuria, la quale ha accusato il conte di essere un po’ incline ad assumere comportamenti discutibili. A tal proposito, infatti, ha tirato in ballo la scenata fatta durante la sua precedente esperienza al GF Vip. In ogni caso, fino a quel momento, Filippo Nardi, Amedeo e Guenda Goria stavano mantenendo dei toni abbastanza educati. Tuttavia, improvvisamente è intervenuto Pietro Delle Piane, che era tra gli ospiti in studio.

Quest’ultimo ha accusato Filippo di essersi comportato come un “Suino DOP” e non come un conte. Dinanzi tali parole, però, la conduttrice non ci è stata ed ha sbottato pesantemente contro il suo ospite. La donna ha detto che si stesse esagerando e che, per tale motivo, avrebbe interrotto quel siparietto. (Clicca qui per il video)