Mario Ermito diffida Francesca Cipriani e replica all’accusa di omofobia: “Ho due sorelle omosessuali”

Ermito e Urtis hanno un flirt? Il rumor smentito dai diretti interessati

La settimana scorsa, attraverso il suo profilo Instagram l’influencer napoletana Deianira Marzano ha sganciato una bomba su Mario Ermito e Giacomo Urtis. Ma non è stata la sola, infatti si sono aggiunte anche le testimonianze di un paparazzo di Novella 2000 e del giornalista Francesco Fredella.

I tre hanno parlato di un possibile flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Domenica, ospite in una nota radio, Francesca Cipriani ha sganciato un’altra bomba dicendo di aver sentito i due ex gieffini che facevano ‘fichi fichi’. La confessione della Pupa però, non è piaciuta per niente all’attore tarantino, infatti ospite a Live Non è la D’Urso ha smentito tutto.

L’ex gieffino diffida Francesca Cipriani

Intervenuto insieme a Giacomo Urtis nel salotto di Live Non è la D’Urso, Mario Ermito ha detto che lui e il chirurgo dei vip all’interno della casa del Grande Fratello hanno stretto una bella amicizia. Il modello pugliese ha affermato che il medico era il suo compagno di marachelle, ed è una persona fantastica. “Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Ho convissuto sei mesi con la mia ex, poi sono partito per la Spagna per girare un film e quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato al GF. Quando sono uscito ho detto che andavo a dormire da Giacomo come battuta”, ha asserito l’ex gieffino.

Quest’ultimo inoltre, ha precisato che ha dormito a casa del suo agente e non di Urtis. “Non mi è piaciuto quello che ha detto Francesca Cipriani. Stamani mi sono svegliato con questa notizia falsa, è stata una sua dichiarazione presa da un’intervista in radio. Se l’ho diffidata? Sì”, ha tuonato il tarantino.

Mario Ermito confessa di avere due sorelle lesbiche

Ospite nel salotto domenicale di Barbara D’Urso, Mario Ermito ha detto di non avere nessun pregiudizio e negando di essere omofobo. Per tale ragione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto una confessione intima sulla sua famiglia.

“Io non mi vergogno proprio di nulla. Non ho assolutamente paura dei pregiudizi. Ho due sorelle omosessuali che amo e una famiglia splendida. Credetemi che se fossi gay o anche bisessuale lo direi subito senza nessun tipo di problema”, ha concluso il bel pugliese.