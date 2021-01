Guenda Goria difende la madre e zittisce Filippo Nardi: “Non capisco se ci sei o ci fai” (VIDEO)

Confronto tra Filippo Nardi e Guenda Goria

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Filippo Nardi è rimasto nella casa di Cinecittà solo una settimana per via di una squalifica. Nonostante la penalità, il conte inglese sembra non capire i suoi errori, infatti qualche giorno dopo ha offeso ancora una volta Maria Teresa Ruta dandole della ‘borderline’ su Instagram. Domenica sera l’ex gieffino ha avuto un ennesimo confronto con Guenda Goria, e subito dopo anche con Amedeo, rispettivamente figlia ed ex marito della bionda conduttrice.

Un faccia a faccia avvenuto all’interno dell’ascensore di Live Non è la D’Urso. Quando se lo è trovato di fronte, la ragazza gli ha detto: “Io non capisco se ci sei o ci fai, dopo poche settimane dalle tue scuse per le offese a mamma torni ad attaccarla? Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico”. A quel punto lui si è giustificato dicendo che quel commento non era per la madre ma semplicemente un spelling su una frase di un altro utente. (Continua dopo il video)

balbettante bambocciona banda di babbuini vibes #noneladurso pic.twitter.com/FVnTcvo8Ve — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 18, 2021

L’ex gieffino si giustifica a Live Non è la D’Urso

A Live Non è la D’Urso c’è stato il tanto atteso confronto tra Guenda Goria e Filippo Nardi e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha preso le difese della madre Maria Teresa Ruta: “Non è borderline è semplicemente una persona che ha avuto uno sfogo dovuto alla stanchezza”. A quel punto il conte ha replicato dicendo che era stato taggato in un commento precedente poi rimosso.

Quindi ha ribadito che non voleva offendere sua madre. Nardi, sempre sul suo profilo Instagram, ha detto anche di essere pienamente d’accordo con la frase di Fulvio Abbate: “Scusa, Maria Teresa Ruta, ma se “ti sei rotta i co****ni” (sic) prendi la porta e vattene. Mi pare tanto semplice, di più, liberatorio”. Anche su questa espressione, l’ex iena si è giustificato così: “Non capisco dov’è l’offesa anche io 20 anni fa dopo due settimane ho preso e me ne sono andato dal GF”. (Continua dopo il video)

Filippo Nardi prova a spiegare il perché delle sue forti dichiarazioni contro Maria Teresa Ruta #noneladurso pic.twitter.com/69X6Yj0VlP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 18, 2021

Filippo nardi contro Amedeo Goria

A Live Non è la D’Urso, Filippo Nardi ha avuto anche un acceso confronto con Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia. Inoltre, il conte inglese ha puntato il dito contro ha Amedeo Goria dicendogli di aver offeso allo stesso modo la figlia Guenda dandole nei mesi scorsi della ‘bipolare’. A quel punto il giornalista sportivo ha detto che essendo il padre il contesto era totalmente differente.