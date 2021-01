Alessandra Celentano, ex allievo di Amici sbotta: “Ha fatto bullismo, spero vada via” (FOTO)

Lo scontro tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario

La settimana scorsa all’interno della scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi c’è stata una forte discussione tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario. Una lite che è degenerata al punto che la prof di danza è sbottata ed ha cacciato la ballerina professionista dalla sua aula prove.

Naturalmente il botta e risposta tra le due protagoniste del talent show di Canale 5 ha provocato delle critiche e una grossa polemica tra il pubblico e il popolo del web. Anche la conduttrice pavese ha affrontato l’argomento in diretta, durante la puntata di sabato pomeriggio. Anche in quell’occasione la nipote del Molleggiato ha perso la pazienza lasciando lo studio. (Continua dopo la foto)

Nicolai Gorodiskii contro Alessandra Celentano

Ma tornando alla reazione degli utenti web, tra i tanti commenti apparsi sui vari social network, anche quello di un ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Un ragazzo che con Alessandra Celentano ha avuto un passato abbastanza burrascoso. Stiamo parlando di Nicolai Gorodiskii che, commentando la vicenda, ha parlato addirittura di bullismo e si è augurato che la professoressa di danza classica vada via dal talent show di Maria De Filippi.

“Brava Elena e brava Lorella. Alessandra Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione! È una antipatica, spero vada via! Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure, quindi chi si crede di essere”, ha scritto il ragazzo su Instagram. (Continua dopo il post)

Lorella Cuccarini difende Elena D’Amario

Sabato pomeriggio, durante la messa in onda di Amici di Maria De Filippi, eccezionalmente live, Lorella Cuccarini che è guarita dal Coronavirus ha preso le difese della sua collaboratrice Elena D’Amario.

“Avevo dato mandato ad Elena di stare nella tua aula e tu cacciandola è come se avessi cacciato me. Elena non è più una 17enne alunna, ma una ballerina di grande successo, quindi mi aspettavo una collaborazione maggiore. Non posso permettere che ci sia una vessazione di questo tipo, questo è bullismo. Non è possibile”, ha affermato l’ex conduttrice de La vita in diretta.