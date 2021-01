Uomini e Donne: riavvicinamento tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, ecco che cosa sta succedendo

Dopo la fine del matrimonio tra la coppia uscita dal programma di Maria De Filippi, pare che le cose stiano cambiando velocemente. Ecco che cosa sta accadendo.

Uomini e Donne: Tara e Cristian di nuovo vicini?

Abbiamo conosciuto la coppia a Uomini e Donne diversi anni fa. Si tratta di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Lui da corteggiatore di Paola Frizziero ha fatto poi il tronista trovando tra le sue corteggiatrici la giovane vicentina. Tra loro c’è stato un rapporto molto conflittuale ma alla fine lui l’ha scelta a suo modo, in una puntata ordinaria, in un ballo. Da quel momento hanno iniziato una relazione e una convivenza. Tra loro non è mai stato facile. A fronte di un grande amore fatto di viaggi e di passione per i cani c’erano anche molti momenti difficili.

Cristian era scappato prima del matrimonio, ad esempio, tanto da costringere Tara ad andare nei programmi di Barbara D’Urso per fare appelli. Poi la crisi è rientrata, tutto si è chiarito e i due sono diventati marito e moglie. Fino a pochi mesi fa, almeno, quando entrambi hanno rivelato su Instagram di non andare più d’accordo e per questo di essersi separati. Lui ha riferito che i motivi non sarebbero mai stati rivelati, lei si è lasciata andare a qualche frase piena di rabbia, palese frecciatina nei confronti di suo marito, e poi è tornata a vivere a Vicenza. Ma ora, a sorpresa, ci sono chiari indizi di un riavvicinamento.

Gli indizi

Qualche giorno fa Tara è stata molto male tanto da essere ricoverata in ospedale. Lei stessa ha poi chiarito che si è trattato di coliche renali e dalle indiscrezioni sul web pare che Cristian sia accorso immediatamente per starle vicino. Adesso Tara sta bene, si è ripresa e i fan della coppia hanno notato che si è recata a Roma qualche volta. Non solo, sono ricomparsi degli anelli particolari alle sue dita. Anelli che sono stati regalati da Cristian, ovviamente. Allora come stanno le cose? Tra loro c’è stato un riavvicinamento dopo questo momento di grande spavento? Voi che cosa ne pensate? Naturalmente per il momento nessuno dei due ha detto qualcosa a riguardo, non rimane che attendere ulteriori sviluppi.