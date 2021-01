GF Vip, Dayane attacca Pierpaolo: “Ti sei fatto conoscere solo per le donne”. Lui sbotta: “Invidiosa” (VIDEO)

Scontro tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli

Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati dei momenti di tensione. Protagonisti della nuova discussione Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Tutto ha preso il via da Tommaso Zorzi che ha proposto ai coinquilini di fare un gioco innocuo.

Nello specifico, il rampollo meneghino ha chiesto in modo ironico alla modella brasiliana rivolto chi tra i concorrenti del reality show di Canale 5 non meriti di arrivare in finale. “Purtroppo Pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata”, ha commentato l’ex compagna di Stefano sala senza girarci intorno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Volano stracci tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Ovviamente, le parole di Dayane Mello hanno fatto storcere il naso a Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo infatti, è sbottato così: “Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza piuttosto che sparare cattiverie me ne sto zitto”. A quel punto è intervenuta anche Giulia Salemi che ha detto: “Quindi mi vuoi fuori?”.

La modella brasiliana non si è fatta pregare: “Sì, sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi. Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un’altra, l’amore è una parola grande, vi state conoscendo”, ha detto la Sud Americana.

Botta e risposta tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli

Al Grande Fratello Vip 5 una Dayane Mello incontenibile rivolgendosi al 30enne lucano ha detto anche: “Non c’è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innamorata di te. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo”.

A quel punto l’ex Velino di Striscia la Notizia ha replicato a tono: “Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me volevi trovare solo un nome da nominare”. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: