Amici 20, anticipazioni: le sfide di Arianna e Martina e una sorpresa per Sangiovanni

Ecco che cosa vedremo nei prossimi daytime del talent. Due sfide e una sorpresa particolare

Amici 20, anticipazioni: l’esito delle due sfide

Sabato 16 gennaio abbiamo assistito ad una puntata del pomeridiano di Amici 20 rigorosamente in diretta. La produzione ha voluto dare agli insegnanti un metro di giudizio in più: il televoto in diretta per i cantanti. Questi, infatti, si sono esibiti con il loro nuovo inedito e da casa hanno votato per decretare una classifica di gradimento. Sangiovanni si è classificato al primo posto, seguito da Deddy, Esa, Raffaele, Aka7even, Enula. Evandro e Arianna hanno ricevuto meno voti.

Dopo la fine della puntata Maria De Filippi ha mandato la linea a Silvia Toffanin con Verissimo ma ha continuato a registrare. Si sono svolte, infatti, le due sfide che coinvolgevano Martina e Arianna.

Arisa ha provato a salvare Arianna da questa sfida per provvedimento disciplinare avendo lei già sostenuto altre due sfide, ma gli altri concorrenti non erano d’accordo. Poco male, Arianna ha vinto la sfida. Dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News sappiamo che anche Martina ha sostenuto la sua prova con grande agitazione ma alla fine ha vinto confermando il suo posto della scuola.

Una sorpresa per Sangiovanni

Dopo le due sfide ci sono state altre esibizioni dei ragazzi. In particolare, Sangiovanni ha ripresentato la canzone della scorsa puntata, questa volta con i famosi cori, oggetto di tanta polemica. Il ragazzo si è fatto trovare pronto, ma nei cori è comparsa anche la voce del suo papà che ha suscitato emozione e ilarità in Sangio. Pare che tra lui e Rudy Zerbi si sia tutto sistemato.

Le ultime news

Nonostante non ci sia stata nessuna eliminazione questa settimana, il clima nella scuola è molto teso. Infatti, Alessandra Celentano continua ad attaccare pesantemente la ballerina Rosa. Secondo la maestra non ha tecnica, è solamente bella ma non può fare la ballerina. Le ha anche dato due assegnazioni ma in sala è stata molto severa. Ha anche litigato con Elena D’Amario, che tentava di difendere la ragazza, cacciandola dalla sala.

Tutto questo, però, non vieta ai ragazzi di lasciarsi andare all’amore. Chi segue il daytime sa che ci sono due storie d’amore in corso. Martina e Aka7even stanno insieme, così come Sangiovanni e Giulia. Esa ha un interesse per Enula, ma lei al momento non ricambia.