Uomini e Donne: Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati, i dettagli

Sono una delle ultime coppie che si è formata nel programma di Maria De Filippi. Pare che l’amore, però, sia giunto al capolinea.

Uomini e Donne: Sara e Sonny si sono lasciati

Abbiamo conosciuto Sara Shami l’anno scorso a Uomini e Donne. La produzione e Maria De Filippi l’hanno scelta per fare la tronista ma il suo percorso è stato interrotto dalla diffusione del Coronavirus e dalla conseguente sospensione del programma. Poco male per lei perchè in realtà la lontananza dai suoi corteggiatori le ha fatto capire a chi era interessata veramente. Quindi, nonostante tutto, Sara ha scelto Sonny. Lui ha detto di sì dicendole di averla pensata molto.

L’estate è andata bene per la coppia che ha dovuto fare i conti con la lontananza ma parlava già di progetti futuri come la convivenza a Roma. Poi alti e bassi, litigi e riappacificazioni fino a questo momento in cui Sonny ha rivelato che la loro storia è finita. A sorpresa l’ex corteggiatore ha scritto un messaggio su Instagram mettendo al corrente tutti di questa decisione.

Il messaggio di Sonny

Sonny, poche ore fa, ha scritto un messaggio non sentendosi in grado di fare un video parlando della fine della sua storia con Sara nella quale aveva creduto molto. Tuttavia, si è sentito in dovere di scrivere alcune righe “visto il contesto nel quale si sono conosciuti” e anche per l’affetto che molte persone hanno sempre dimostrato a loro come coppia.

Ebbene, ecco le sue parole, che potete leggere anche qui sotto: “Dopo un lungo periodo di incomprensioni, essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente, così come i nostri caratteri, io e Sara non stiamo più insieme“. Ha pregato poi tutti di essere carini perchè si sa che nei social è facile che nascano delle forti critiche o degli insulti. “A volte dura per sempre, a volte rimane solo un ricordo. Se credi nell’amore dimostralo con sensibilità“, questa la conclusione del messaggio di Sonny. (Continua dopo la foto)

Con questa ultima frase sembra che lui sia arrabbiato con Sara, non credete? È una frecciatina nei suoi confronti o è solamente un semplice consiglio per chi può trovarsi nella stessa situazione? Non rimane che vedere se questa è una fine definitiva o l’ennesimo litigio.