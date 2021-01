GF Vip, durante un gioco Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: “Se non fosse fidanzata…” (VIDEO)

Nella casa del GF Vip i concorrenti si sono divertiti a cimentarsi in un gioco di botta e risposta davvero molto intrigante. Nel corso di tale dibattito, infatti, ad Andrea Zenga è stata posta una domanda un po’ imbarazzante su Rosalinda Cannavò.

Lui non si è tirato indietro ed ha deciso di rispondere dicendo tutta la verità. Il giovane, infatti, ha ammesso di provare un certo interesse nei confronti dell’attrice. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

La confessione di Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò

Per rendere un po’ più piccante il clima nella casa del GF Vip, i concorrenti si sono cimentati nel gioco delle domande di Tommaso Zorzi. I vari vip, a turno, hanno cominciato a fare delle domande dirette e scomode ai propri coinquilini. Questo, dunque, ha fatto nascere dinamiche inaspettate e degne di nota. Nel momento in cui lo scettro dei quesiti è passato a Samantha De Grenet, la donna si è rivolta ad Andrea Zenga e gli ha chiesto se Rosalinda Cannavò rispecchiasse il suo ideale di donna.

La showgirl, però, ci ha tenuto a precisare che il ragazzo avrebbe dovuto dare una risposta immaginando che la sua coinquilina fosse single. A quel punto, allora, il figlio di Walter Zenga ha risposto in modo affermativo. Tutti i presenti in casa hanno cominciato a rumoreggiare e lui si è molto imbarazzato, sta di fatto che è arrossito. L’attrice, dal canto suo, ha detto che comunque si tratta di una cosa che fa piacere sentire. (Clicca qui per il video)

Le rivelazioni degli altri coinquilini

Tra i due è stato tangibile un certo imbarazzo e, considerando le recenti dichiarazioni fatte dalla Cannavò sul suo fidanzato, non è escluso che ci possano essere delle possibilità. La ragazza, infatti, ha rivelato ad alcune coinquiline di non essere più tanto sicura di ciò che prova per Giuliano. Per tale motivo, non è escluso che tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò possa davvero nascere un’intesa.

Ad ogni modo, durante il giochino delle domande, sono emerse anche altre questioni. Tommaso, infatti, ha confessato di aver creduto che qualche concorrente si sia avvicinato a lui solo in quanto personaggio forte. Sempre Zorzi, poi, ha confidato a Carlotta Dell’Isola di non nutrire molta simpatia in lei. Pierpaolo, dal canto suo, ha ammesso che avrebbe preferito che durante questa esperienza si fosse parlato un po’ più di lui e meno della sua vita di coppia.