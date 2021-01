Il Paradiso delle signore oggi non va in onda: ecco il motivo e quando ritorna

Oggi, lunedì 18 gennaio, la soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore non andrà in onda. Il consueto appuntamento con le avventure dei protagonisti del grande magazzino, previsto per le 15.55, infatti, è stato cancellato.

Il motivo risiede nel fatto che la rete diretta da Stefano Coletta ha preferito dedicare tutto il pomeriggio alla trattazione di tematiche inerenti la cronaca. In particolar modo, infatti, verrà dato spazio al premier Giuseppe Conte, il quale farà un discorso inerente le nuove misure per contrastare l’emergenza sanitaria in atto.

Perché il Paradiso delle signore oggi non va in onda

La puntata numero 66 del Paradiso delle signore, che sarebbe dovuta andare in onda oggi, lunedì 18 gennaio, non andrà in onda. I fan appassionati della serie, dunque, dovranno rinunciare a vedere cosa sia accaduto al grande magazzino a causa di una scelta interna alla Rai. La rete, infatti, ha solo poco fa diramato la notizia inerente il cambio di palinsesto apportato su Rai uno per la giornata odierna. Su tale canale, infatti, andranno in onda i seguenti programmi:

Dalle 13.30 alle 14.00 ci sarà il consueto appuntamento con il telegiornale;

Dalle 14.00 alle 15.30, invece, ci sarà un collegamento con la Camera dei Deputati in cui parlerà il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il dibattito sarà incentrato sulla situazione politica ed epidemiologica attualmente in atto in Italia;

Dalle 15.30 alle 17.00 verrà dato spazio ad una puntata speciale del TG1 incentrata sulle tematiche sopracitate;

Dalle 17.00 alle 17.30, invece, ci sarà una breve replica del discorso del Presidente Giuseppe Conte.

Successivamente, poi, tornerà la regolare programmazione della rete.

Quando torna la soap opera

I fan del Paradiso delle signore, però, sono in attesa di scoprire quando torna in onda la soap opera di Rai 1. Ebbene, stando a quanto trapelato, pare che l’appuntamento riprenderà regolarmente martedì 19 gennaio, sempre al solito orario, ovvero, dalle 15,55 alle 16.45. In tale occasione dovrebbe essere trasmessa la puntata numero 66, che oggi non andrà in onda.

Al momento, però, bisogna capire come si comporterà la Rai per rimettersi in pari con le puntate da trasmettere. Entro questa settimana, infatti, sarebbero dovuti andare in onda gli episodi fino al numero 70. Considerando la variazione di palinsesto, però, questo non sembra possibile. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se le puntate slitteranno tutte o se si darà luogo ad un appuntamento speciale per recuperare quella saltata.