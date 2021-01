GF Vip, Pierpaolo Pretelli contro Dayane Mello: ‘Verrà ricordata solo per le cattiverie che dice’

Clima ostile nella Casa tra due protagonisti. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore tra Pierpaolo e Dayane

GF Vip: è scontro tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello

Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello sono due grandi protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lui si è avvicinato molto ad Elisabetta Gregoraci all’inizio del percorso ma lei ha sempre messo i famosi paletti parlando di amicizia speciale e nient’altro.

Una volta uscita dal programma ha anche detto chiaramente che fuori non potrà esserci niente tra loro. Così in poco tempo è nata un’affinità particolare tra Pierpaolo e Giulia Salemi. Ormai i due stanno avendo una relazione con l’opinione contraria di molti.

Dayane Mello all’inizio si era scagliata contro la coppia vedendo atteggiamenti infantili e troppa leggerezza da parte di Pierpaolo. Poi, però, aveva cambiato idea e aveva riconosciuto la verità dei loro sentimenti. Tuttavia, durante uno dei giochi della produzione c’è stato un altro scontro su questo.

Dayane doveva dire la sua verità su Pierpaolo Pretelli e lei ha detto che ha spostato troppo velocemente le sue attenzioni da Elisabetta a Giulia. Tra i due c’è stata una discussione e poi Rosalinda ha cercato di mediare ma creando ancora più confusione. Secondo lei Dayane voleva dire che lui verrà ricordato solo per queste storie all’interno della Casa.

Pierpaolo su Dayane: ‘Verrà ricordata solo per le cattiverie che dice’

Pierpaolo è rimasto molto male per questa vicenda con Dayane perchè pensava che ormai le incomprensioni riguardo la storia con Giulia fossero superate. Era stata lei stessa a dire di essersi ricreduta. Invece, non è così. Lo stesso Pierpaolo ha ricordato tutte le volte che aveva detto di trovarli carini insieme, ma non si sorprende più del cambio repentino delle sue opinioni. Secondo Pierpaolo, inoltre, se lui verrà ricordato solo per le storie con Elisabetta e Giulia, Dayane verrà ricordata solamente per le cattiverie che dice sugli altri. Siete d’accordo?

Nel frattempo ricordiamo che in Italia Dayane non è molto amata per il suo comportamento ma è fortemente sostenuta dai fan brasiliani. Invece, Pierpaolo deve fare i conti con la sua famiglia che non accetta Giulia e con tutta quella fetta di fan che sperava di vederlo insieme ad Elisabetta Gregoraci.