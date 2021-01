Gaffe ad Amici su Silvia Toffanin: la reazione della conduttrice e dello staff di Verissimo

Dopo il vociferare della tremenda gaffe ad Amici su Silvia Toffanin, la redazione di Verissimo è intervenuta sui social. Ecco che cosa ha detto

Amici 20: gaffe di Giulia su Silvia Toffanin, Maria De Filippi si arrabbia

In questi giorni sui social si sta parlando tanto della gaffe fatta ad Amici 20 in chiusura di puntata di sabato scorso su Silvia Toffanin. Si sa, Maria De Filippi ha molta simpatia per Giulia Stabile, una delle ballerine della scuola, e alla fine della puntata la conduttrice ha provato a lasciare la parola alla ragazza chiedendole di passare la linea a Verissimo

. Lei, però, ha chiesto: “Come si chiama la ragazza di Verissimo che non mi ricordo?“. Maria si è arrabbiata molto per questa gaffe, ha ripreso Giulia, si è scusata con Silvia Toffanin in diretta dicendo: “Scusaci tanto, la ragazza è piccola“.

Se Maria De Filippi si è arrabbiata molto provando imbarazzo per questa brutta figura, sui social c’è stata molta ilarità sull’episodio. Giulia ha solamente 18 anni ed è comprensibile che non ricordi il nome di una conduttrice che magari non segue assiduamente.

Inoltre, per la maggioranza di quelli che hanno seguito l’accaduto non ha detto niente di male, è stata simpatica, spontanea a ha detto “ragazza”. Insomma, il dibattito è proseguito e sta proseguendo sui social ma lo staff di Verissimo è intervenuto a sorpresa. Silvia Toffanin si sarà arrabbiata per questo?

La risposta di Verissimo

Chi segue Verissimo e Silvia Toffanin sa perfettamente che lei non avrebbe mai potuto reagire male per le parole di Giulia. Nei commenti sui social sono stati tantissimi a fare ironia su questo e a dire che Silvia avrà fatto una grandissima risata. Infatti, poche ore fa è intervenuto lo staff di Verissimo attraverso la pagina ufficiale Instagram.

La pagina ufficiale ha pubblicato il video di quel momento in cui Giulia chiede come si chiama la ragazza di Verissimo e sotto ha riportato questa frase: “La ragazza di Verissimo in the new Silvia Toffanin“. In aggiunta c’è un aereo e un cuore come a dire “sto volando” come si usa dire sui social quando c’è qualcosa di divertente. Insomma, niente di grave, tutti hanno preso la cosa con simpatia e con un sorriso. Voi che cosa ne pensate?