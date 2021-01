GF Vip, Giulia Salemi spiazza Pierpaolo Pretelli: “Fuori da qui la mia vita è vuota…”

Giulia Salemi e il flirt con Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5

Chi segue tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che dopo l’uscita volontaria di Elisabetta Gregoraci dalla casa di Cinecittà, il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli si è immediatamente consolato con un’altra. Infatti, poche ore dopo l’ex Velino di Striscia la Notizia si è gettato tra le braccia di Giulia Salemi.

Ovviamente l’influencer italo-persiana non aspettava altro visto che già lo aveva adocchiato sin dal suo ingresso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Da quel momento in poi i due gieffini hanno iniziato un flirt e, tra alti e bassi sta proseguendo ancora oggi. Tuttavia, il 30enne lucano ultimamente ha avuto dei piccoli ripensamenti sia per i giudizi dei suoi familiari ma anche per aver parlato con la psicologa del GF Vip. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la sua nuova fiamma.

La confessione inattesa dell’influencer italo-persiana

E a proposito di confidenze, di recente Giulia Salemi ha aperto il suo cuore a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, dicendogli: “Fuori da qui la mia vita è vuota”. Tale ammissione intima e personale ha lasciato a bocca aperta le due coinquiline del Grande Fratello Vip 5.

L’influencer italo-persiana stava parlando del suo rapporto con la sua nuova fiamma Pierpaolo Pretelli ed è stato così che ha confessato che per lei il reality show di Canale 5 è una vera e propria isola felice.

Giulia Salemi si confessa al Grande Fratello Vip 5

Parlando con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 ha analizzato anche quella che era la sua vita di tutti i giorni prima di entrare nella casa di Cinecittà: “Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota”. Poi l’influencer italo-persiana ha anche aggiunto: “Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l’altro nel nostro rapporto”.

La figlia di Fariba ha spiegato che nella sua vita era riuscita a raggiungere un’equilibrio tra la professione e gli amici, ma senza riuscire mai a dividere la vita privata dalla socialità. Affermazioni molto forti che hanno fatto discutere il popolo del web e i telespettatori del programma Mediaset.