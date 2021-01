GF Vip, Pierpaolo Pretelli, il fratello Giulio difende la mamma: “Tutto squallido…”

L’ospitata della madre di Pierpaolo Pretelli a Live Non è la D’Urso

Pierpaolo Pretelli, recentemente, la donna è finita nell’occhio del ciclone per le dichiarazioni fatte al figlio e sulla relazione che ha intrapreso al Grande Fratello Vip 5 con Giulia Salemi. La donna nel salotto di Lady Cologno ha porvato in tutti i modi di difendersi, rigettando al mittente tutte le accuse che le sono piovute in questi giorni sui vari social network.

Dopo la puntata, su Instagram il fratello di Pierpaolo, il 20enne Giulio ha preso le difese della mamma affermando di credere che certi attacchi sui media verso la donna che lo procreato sono di cattivo gusto. “Mi sembra ingiusto attaccare una mamma che vuole la felicità di un figlio…Non ha attaccato nessuno, e leggere determinati post sui social è alquanto squallido…”, ha scritto il giovane. Ma non è finita qui, vediamo cos’altro è successo.

Giulio difende la madre Margherita su Instagram

Domenica sera, un’ospite di Live Non è la D’Urso ha criticato aspramente la signora Margherita, madre di Pierpaolo Pretelli. Nello specifico, lanciando una frecciatina velenosa alla donna facendo intendere che lei preferirebbe Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi solo perché vorrebbe andare in vacanza a Montecarlo.

Un’affermazione che ha fatto storcere il naso al secondogenito Giulio, il quale sempre sul suo account Instagram, che recentemente ha ottenuto la spunta blu, è sbottato. Il 20enne ha asserito che quella sia stata un’uscita davvero infelice: “Inoltre ci tenevo a dire che la frase che è stata detta ieri ‘si vedeva già a Montecarlo’ la ritengo veramente di cattivo gusto nei confronti dei miei genitori…”.

Giulio Pretelli schifato dei commenti degli hater sulla madre

La signora Margherita, la madre di Pierpaolo Pretelli domenica sera a Live Non è la D’Urso ha ottenuto meno preferenze dal pubblico a casa nel sondaggio (live sentiment) lanciato da Barbara D’Urso.

E a tal proposito, il 20enne Giulio sempre sul suo profilo Instagram ha scritto anche: “E’ facile fare dei sondaggi e decidere che posizione prendere nelle ospitate…”. Cosa ne penserà di tutto questo il fratello che da quattro mesi è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5? Staremo a vedere se Alfonso Signorini gli mostrerà tutto in puntata.