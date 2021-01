Stefania Orlando, dopo le accuse di Andrea Roncato, parla suo marito: “Io so la verità…” (FOTO)

Stefania Orlando è al centro di un polverone mediatico dopo le dichiarazioni fatte dal suo ex marito Andrea Roncato a Live non è la D’Urso. L’attore ha accusato la sua ex di averlo tradito, motivo per il quale si è interrotta la loro storia.

Queste rivelazioni hanno lasciato tutti senza parole, pertanto, sul web si è creato parecchio sgomento. A tal proposito, Simone Gianlorenzi, attuale marito della Orlando, ha deciso di esprimere il suo punto di vista.

Le accuse di Andrea Roncato

L’ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato, ha svelato per la prima volta i motivi che avrebbero spinto i due ad interrompere la loro relazione. Stando a quanto emerso, pare che ci fossero dei motivi abbastanza seri celati dietro la separazione. Nello specifico, l’ex conduttrice Rai pare avesse deciso di interrompere il matrimonio con l’attore in quanto legata ad un altro uomo. Andrea ha spiegato che la donna sarebbe andata via di casa per andare a convivere con quest’altra persona.

Tra loro, però, ci sarebbe stata una relazione durata solo qualche anno, al termine del quale ognuno avrebbe preso la propria direzione. A distanza di anni, poi, Stefania ha conosciuto il suo attuale marito, Simone Gianlorenzi. Proprio quest’ultimo è intervenuto sui social dopo le dichiarazioni di Roncato. Il protagonista ha preso le difese della sua donna ed ha aggiunto alcuni interessanti dettagli.

L’intervento del marito di Stefania Orlando

In seguito alle pesanti dichiarazioni di Andrea Roncato su Stefania Orlando, il suo attuale marito ha deciso di intervenire. Attraverso un post su Twitter, infatti, l’uomo ha voluto rispondere alle innumerevoli domande ricevute dai fan in queste ore. Il protagonista ha detto che non si è fatto nessuna idea in merito a quanto accaduto ieri sera. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che Gianlorenzi conosce perfettamente quale sia la verità che, a quanto pare, non sembra essere quella rivelata da Roncato.

I fan della coppia sono accorsi per commentare al di sotto del post in questione. In molti si sono schierati dalla parte della Orlando reputando la versione di Andrea un po’ troppo forzata. La maggior parte delle persone, inoltre, non vede l’ora di sentire quale sia la versione dei fatti della diretta interessata della vicenda. Non ci resta che aspettare per vedere se Alfonso Signorini metterà al corrente la concorrente del GF Vip di quanto accaduto.