Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: nuove accuse su Giancarlo e Aurora, Roberta si sbilancia

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, martedì 19 gennaio, rivelano che si continuerà a parlare di trono over. Al centro dello studio verranno chiamati Riccardo e Roberta e anche Giancarlo e Aurora.

Mentre tra i primi due le cose sembreranno procedere a gonfie vele, però, tra i secondi scoppierà il caos. Alcune loro dichiarazioni, infatti, faranno insospettire nuovamente i presenti in studio, i quali li accuseranno di essersi messi d’accordo.

Spoiler oggi pomeriggio: le considerazioni di Roberta

Nel corto della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Maria deciderà di chiudere la vicenda inerente Gemma e Maurizio. Quest’ultimo ha improvvisamente deciso di interrompere la frequentazione con la dama riuscendo a guadagnarsi molti insulti. Diventata la situazione troppo pesante, infatti, la padrona di casa deciderà di andare avanti. Al centro dello studio, quindi, verranno chiamati Riccardo e Roberta. I due protagonisti racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro e, a quanto pare, sembrerà tutto a posto.

La Di Padua, infatti, spiegherà che la conoscenza è su di un piano completamente diverso rispetto a due anni fa. All’epoca tra loro c’era solo una forte attrazione fisica, ma mentalmente non c’era granché. Questa volta, invece, entrambi hanno deciso di adoperare una strategia completamente differente finalizzata a improntare la conoscenza sull’aspetto mentale. La nuova tecnica sembrerà dare i risultati sperati.

Caso a Uomini e Donne su Aurora e Giancarlo

Nonostante questo, però, Roberta non potrà fare a meno di ammettere che ci sta andando con i piedi di piombo in quanto teme di prendere una nuova batosta. Successivamente, nella messa in onda di oggi pomeriggio di Uomini e Donne si parlerà anche di Giancarlo. Il cavaliere dirà di essere in contatto con Alessandra. Nel frattempo, però, sta anche continuando a sentire Aurora. L’uomo ammetterà di essere legato a lei solo dal punto di vista affettivo, tuttavia, confesserà di averle chiesto di trascorrere il Capodanno insieme.

Questo, dunque, farà sorgere nuovamente i sospetti che stiano nascondendo un accordo. Una volta emersa questa situazione, infatti, Alessandra deciderà di ridimensionare il suo interesse facendo molti passi indietro. Aurora e Giancarlo, ovviamente, smentiranno di essersi messi d’accordo, ma faranno davvero fatica a confutare le ipotesi della maggior parte dei presenti. Al trono classico, invece, Davide è uscito sia con Chiara sia con Beatrice, mentre Sophie, invece, ha visto Matteo e Giorgio.