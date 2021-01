Uomini e Donne, anticipazioni martedì 19 gennaio: Aurora e Giancarlo accusati di complotto, Roberta continua con Guarnieri

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio infatti, alle 14.45 su Canale 5 tornerà il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra poche ore il folto numero di telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il secondo settimanale.

Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Giancarlo vede Alessandra ma pensa ancora ad Aurora

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che dopo il lungo capitolo Gemma Galgani e Maurizio, si parlerà di altri protagonisti del Trono over. Nello specifico, si parlerà di Giancarlo che da un po’ si sta frequentando con Alessandra. Tuttavia, il cavaliere continua a sentire pure Aurora Tropea, anche se per lui è solo amicizia mentre per la dama no.

Ovviamente nessuno gli crede, perchè nonostante ciò voleva passare comunque il Capodanno con lei. Quindi, a detta di tutti i presenti, sembrerebbero essersi messi d’accordo per allungare il brodo all’interno del dating show di Maria De Filippi. A questo punto, Alessandra deciderà di fare dieci passi indietro nei confronti dell’uomo.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continuano la frequentazione

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Nello specifico, i due protagonisti del parterre senior durante le feste natalizie si sono continuati a sentire e a vedere una volta a settimana. La dama in trasmissione dirà che c’è molta complicità tra loro, a differenza di un paio d’anni fa, quando invece era incentrato sull’attrazione fisica.

Tuttavia, la donna non sa se questo è un bene o un male, nel senso che potrebbe pure rimanere tutto su un livello legato all’amicizia. Nonostante tutto, il personal trainer pugliese è lei continueranno lo stesso a frequentarsi per capire meglio. Tra i due c’era stato un allontanamento dopo il ritorno in studio di Ida Platano. Tra i due erano volati stracci creando delle polemiche anche sul web e sui vari social network.