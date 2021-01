GF Vip, Signorini non arriva alla fine? “Testate contro il muro, vado all’ospedale”, la confessione

Nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip 5

Inizialmente, ovvero dallo scorso settembre, la produzione aveva fissato per la metà di dicembre la finalissima del Grande Fratello Vip 5. Una data che purtroppo è stata spostata un paio di volte. Infatti, alla fine di novembre il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato a tutti gli inquilini il prolungamento del reality show di Canale 5 e la possibilità di abbandonare la casa più spiata d’Italia senza pagare nessuna penale.

In quell’occasione a gettare la spugna sono stati due: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. I due infatti, erano nostalgici dei loto cari e non avevano nessuna intenzione di rimanere fino all’8 febbraio 2021. Una data che i coinquilini pensano, almeno fino a qualche giorno fa, venga disputata la finale. Ma non è così.

Grattacapi per Alfonso Signorini e Canale 5

Ebbene sì, la quinta edizione del Grande Fratello Vip viene prolungata fino al prossimo 26 febbraio. Una decisione presa dalla produzione, Endmol Shine Italy e da Mediaset che sta creando qualche grattacapo al padrone di casa Alfonso Signorini e per Canale 5. Infatti per entrambi iniziano i guai.

Dopo averlo scoperto in giardino per una fan che ha gridato col megafono, l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta hanno comunicato ai coinquilini la decisione di rinviare la finale dall’8 al 26 febbraio. Di conseguenza, nell’appartamento più spiato d’Italia la situazione è degenerata, con una vera e propria rivolta dei concorrenti veterani che sono lì dentro dallo scorso settembre.

GF Vip 5, la reazione di Andrea Zelletta

Tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, in gara fin dalla prima sera con questo ulteriore prolungamento del reality show di Canale 5 rischierebbero di trascorrere sotto i riflettori ben 120 giorni, quindi un terzo di anno. L’inquilino che ha avuto la reazione più dura ed esplicita, almeno fino ad oggi, è Andrea Zelletta.

L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, è sbottato così: “Io no, impazzisco. Veramente do le testate contro il muro che vado all’ospedale. Non esiste…Mi sta venendo la claustrofobia, me ne vado”. A condividere la preoccupazione è il malcontento del fidanzato di Natalia Paragoni è la conduttrice Stefania Orlando, infatti quest’ultima è apparsa con un viso silenzioso che è diventato virale sul web.