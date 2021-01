GF Vip, Maria Teresa Ruta gela Zorzi: “Fuori da qua non ci rivedremo più”. Dayane replica: “Ti do un consiglio”

GF Vip 5, Maria Teresa Ruta parla con Tommaso Zorzi

Recentemente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è calato il gelo. Il motivo? Due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di un botta e risposta riguardante il loro futuro al di fuori dell’appartamento più spiato d’Italia.

Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta che ha detto a Tommaso Zorzi quello che molti, sia tra gli inquilini che tra gli telespettatori sospettavano: “Dividiamo tante cose…E quando sono entrata qua eri l’unica persona che conoscevo, anche se solo per 18 giorni. Lo sai che quando usciremo di qui non ci rivedremo…”, ha dichiarato la madre di Guenda Goria. Quest’ultima ha parlato con cognizione di causa, facendo riferimento ai quasi venti giorni passati insieme al rampollo meneghino a Pechino Express, il reality della seconda rete Rai andato in onda qualche anno fa.

Zorzi spiazzato dalla Ruta, Dayane getta benzina sul fuoco

Totalmente spiazzato dalle parole pronunciate da Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi abbastanza imbarazzato ha provato a replicare alla conduttrice. Nello specifico, il rampollo milanese ha detto: “Non ci vedremo più, però ci scriveremo…”. Ma a mettere un po’ di pepa in questo pacifico colloquio ci ha pensato Dayane Mello.

La modella Sud Americana infatti, ha gettato del veleno: “Se tu non hai almeno un milione di follower su Instagram non ti parlerà neppure. Maria Teresa ti do un consiglio: devi arrivare a un milione di follower su Instagram”. Ma i due gieffini non avevano fatto pace durante la festa brasiliana?

Tommaso Zorzi e il riavvicinamento a Dayane Mello

Qualche giorno fa, complici gli autori del Grande Fratello Vip 5 organizzando un party brasiliano, Tommaso Zorzi ha trascorso tutta la serata con l’acerrima nemica Dayane Mello. I due infatti, sin dal primo giorno del loro ingresso nella casa più spiata d’Italia hanno avuto delle discussioni.

Di conseguenza, l’iniziativa di entrambi ha stranito Stefania Orlando che ha messo il muso col rampollo meneghino. Atteggiamento che non è piaciuto a quest’ultimo al punto che i due amici hanno avuto una nuova discussione. Per fortuna il gelo tra la conduttrice e il 25enne è durata poche ore, infatti ora vanno di nuovo d’amore e d’accordo.