GF Vip, Alfonso Signorini mortifica Giulio Pretelli: “Non raccontare balle” lui scoppia in lacrime (VIDEO)

Nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio del GF Vip è avvenuto un duro faccia a faccia tra Pierpaolo e Giulio Pretelli, durante il quale è intervenuto anche Alfonso Signorini. La situazione è inaspettatamente degenerata, al punto che l’ospite è scoppiato in lacrime.

Giulio stava spiegando a suo fratello che molte frasi pronunciate dai membri della loro famiglia fossero state travisate dai giornalisti. Queste affermazioni, però, hanno fatto infervorare il conduttore che, infatti, non ci ha più visto ed ha sparato a zero contro il giovane.

Alfonso Signorini contro Giulio Pretelli

Giulio Pretelli è entrato nella casa del GF Vip per ragguagliare suo fratello in merito a quanto stesse accadendo fuori dalla casa, ma il giovane ha detto cose che hanno indispettito Alfonso Signorini. Pierpaolo si è mostrato alquanto ostile nei confronti del consanguineo, in quanto si era molto raccomandato con tutta la sua famiglia di non intromettersi nel suo percorso. Giulio, a quel punto, ha provato a spiegare a suo fratello che i giornalisti avessero travisato molte dichiarazioni, pertanto, fosse stato montato un caso ad hoc senza fondamenti solidi.

In quel momento, però, è intervenuto il padrone di casa il quale ha sgridato il fratello del concorrente. Alfonso, infatti, ha detto a Giulio di non poter venire ospite al GF Vip per raccontare delle bugie. Per tale ragione, il ragazzo avrebbe dovuto smetterla di assumere quell’atteggiamento e di avere il coraggio di dire la verità. Dopo questa sfuriata, però, la situazione è ulteriormente degenerata.

I due ragazzi scoppiano in lacrime

Pierpaolo, infatti, è scoppiato in lacrime, in quanto ha detto di non sentirsi a suo agio in questa situazione. Suo fratello ha provato a rimediare facendo i suoi complimenti a Giulia e comportandosi in modo decisamente opposto rispetto a quanto accaduto in precedenza. Questo suo cambio repentino di atteggiamento, però, ha fatto sì che Alfonso Signorini sferrasse il colpo di grazia a Giulio Pretelli.

Il conduttore, infatti, lo ha accusato di essere falso e di non avere il coraggio di assumersi le responsabilità delle sue dichiarazioni. A quel punto, allora, anche Giulio è scoppiato in lacrime e in poco tempo il collegamento è stato interrotto. Alfonso, allora, notando ciò che fosse accaduto, ha provato a stemperare la tensione. Il conduttore ha detto di sapere che Giulio sia un bravo ragazzo, tuttavia, non si è comportato in modo esemplare. (Clicca qui per il video)