Stefania Orlando prova ad abbandonare la casa del GF Vip e provoca il caos: “Fermatela! Fate barriera” (VIDEO)

Stefania Orlando turbata per le parole del suo ex Andrea Roncato

Dopo la lunga diretta del lunedì, tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno trascorso una nottata abbastanza movimentata. Oltre alla forte crisi nervosa di Tommaso Zorzi, anche la sua cara amica Stefania Orlando ha fatto prendere uno spavento ai suoi compagni d’avventura.

Ricordiamo che durante il live su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato alla conduttrice le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato a Live Non è la D’Urso e l’attacco di Giulia Elettra Goretti, figlia della nuova moglie dell’attore. Affermazioni molto forti che hanno fatto entrare in crisi la gieffina.

La conduttrice in forte crisi

Per tale motivo, nel cuore della notte Stefania Orlando è andata in crisi e si è confidata con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga. “Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è anche la mia vita quella. Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna del mio ex“, ha dichiarato la concorrente del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo i video)

Stefania ci è rimasta male per l’aggressione verbale ricevuta dalla figlia della moglie dell’ex-marito

Zenga l’abbraccia: “Sei stata una signora”

Stefania: “🐍 Ma 🐍 poi🐍 chi🐍 la🐍 conosce🐍 soprattutto🐍 ? #tzvip #sovip #iostoconstefania #gfvip pic.twitter.com/cRocmCauAG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Stefania Orlando apre la prima porta rossa del GF Vip 5

E mentre quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 erano a tavola per cenare, ad un certo punto si sono sentite delle forti urla di Maria Teresa che cercava di bloccare Stefania Orlando. Ebbene sì, quest’ultima si è recata all’ingresso e ha aperto la prima porta rossa per abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. In pochi attimi tutti gli inquilini si sono precipitati sul posto per trattenere la conduttrice che non stava bene ed era in forte crisi.

A quel punto l’amico Tommaso Zorzi si è detto pronto ad uscire ance lui nel caso fosse andata via gieffina, mentre Maria Teresa Ruta ha chiesto aiuto agli altri compagni d’avventura: “Se ci riprova facciamo barriera, tutti insieme barrichiamo le porte“. Ecco il video che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network.